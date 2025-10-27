День украинской письменности и языка отмечают ежегодно со дня основания праздника в 1997 году указом президента Украины. Ранее его отмечали 9 ноября, но после перехода на новый церковный календарь праздник сместили на две недели.

Согласно Указу президента Украины №455/2023 О внесении изменений в некоторые указы президента Украины, отныне День украинской письменности и языка будет отмечаться в Украине ежегодно 27 октября.

Дата Дня украинского языка и письменности приходится на православный праздник – день чествования преподобного Нестора-летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его работы начинается письменный украинский язык.

Сейчас смотрят

На протяжении веков украинский язык, как и украинский народ, подвергался притеснениям и запретам с целью его уничтожения со стороны разных государств.

5 интересных фактов об украинском языке:

Украинский язык имеет полуофициальный статус в США (округ Кук штата Иллинойс).

Самое длинное слово в украинском языке – дихлордифенилтрихлорметилметан.

Наибольшее количество слов в украинском языке начинается с буквы П. Наименее употребимой оказалась буква Ф.

В украинском языке больше всего синонимов, а именно 45, имеет слово бить.

В конце XVI – начале ХІХ ст. в Украине использовалась система письма под названием казацкая скоропись.

Украинский официально признали литературным после издания Энеиды Ивана Котляревского. Его считают основателем нового украинского языка. А вот больше всего переводов среди украинских произведений имеет Завет Тараса Шевченко: его перевели на 150 языков народов мира.

Также Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку ко Дню украинского языка и письменности.

По состоянию на март 2022 года 83% граждан Украины поддерживали, чтобы украинский оставался единственным государственным языком в стране. В феврале 2023 года более 20% украинцев признались, что стали чаще использовать украинский язык после полномасштабного вторжения.

Согласно опросу в 2024 году, 78% украинцев назвали украинский язык родным. Также по состоянию на прошлый год выросло количество с 46% до 70,5% тех, кто дома разговаривает на украинском.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.