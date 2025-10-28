26 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Российская Федерация якобы провела испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергетической установкой. По словам Кремля, эта ракета имеет “практически неограниченную дальность полета” и может находиться в воздухе в течение многих часов или даже нескольких дней.

Разработка Буревестника продолжается уже более двух десятилетий. По данным западных СМИ, с 2016 года Россия осуществила не менее 13 попыток запуска этой ракеты (без учета заявленного теста 26 октября 2025 года). Лишь два из них можно считать частично успешными, остальные завершились неудачей или аварийным прерыванием полета.

Еще в августе 2025 года фиксировали подготовку РФ к новым испытаниям Буревестника — об этом свидетельствовали спутниковые снимки и движение техники на полигоне. В то же время, несмотря на громкие заявления Москвы об “успешном запуске” 21 октября, никаких подтверждений или видеодоказательств этого испытания так и не появилось в открытом доступе.

Что известно о ракете Буревестник: основные характеристики и особенности — читайте в материале Фактов ICTV.

Ракета Буревестник: характеристики оружия

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что в ракете Буревестник разогрев воздуха происходит благодаря портативному ядерному реактору.

Нагретый воздух несет с собой радиоактивное загрязнение, поэтому это вооружение называют летающим Чернобылем, обратил внимание эксперт.

По информации российских военных СМИ, ракета Буревестник примерно в полтора раза больше Х-101, а ее скорость составляет около 900 км в час, отметил Романенко.

— Ракета имеет неограниченную дальность полета из-за того, что ядерный двигатель может работать очень долго. То есть она может пролетать десятки тысяч километров, — сказал Романенко.

Скорость, высота полета и другие параметры ракеты Буревестник такие же, как у обычных крылатых ракет, отметил авиаэксперт, поэтому ее могут сбивать все средства противовоздушной обороны, в частности истребители и зенитные ракетные комплексы.

— Но проблема, когда эта сбитая ракета упадет на землю. Конечно, ядерный реактор будет поврежден и придется проводить дезактивацию в местности, где эта ракета упала. Такие основные опасности от этого образца оружия, — обратил внимание он.

Площадь поражения в случае попадания и сбивания зависит от того, каким будет выброс радиоактивного топлива на местности.

По словам Романенко, радиус поражения ракеты Буревестник зависит от того, какая будет боевая часть.

— Я не думаю, что крайне дорогостоящие ракеты, еще недоработанные, будут иметь обычные фугасные боевые части. Скорее всего — ядерная часть. А на таких изделиях обычно применяются ядерные части мощностью от 200 до 500 килотонн. То есть примерно половина мегатонны, — резюмировал авиаэксперт.

По словам полковника запаса Вооруженных сил Украины Романа Свитана, российские испытания крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник представляют реальную экологическую угрозу. Он отмечает, что даже во время предыдущих запусков, которые неоднократно пытались провести, уже фиксировалось реальное ядерное загрязнение местности.

По словам эксперта, в процессе аварий или неудачных запусков ракеты в окружающую среду попадают изотопы трансурановых элементов, которые имеют чрезвычайно длительный период полураспада.

По словам Романа Свитана, для цезия этот период составляет от 30 до 70 лет, а для урана-238 — более 4,5 миллиарда лет. Даже когда самой Земли уже не будет, эти вещества будут продолжать распадаться.

Он объясняет, что сама идея использования ядерного двигателя может иметь технический смысл только в сфере космических полетов, где энергия применяется для питания систем, а не для создания тяги. В случае с Буревестником ядерная установка используется именно как двигатель, что, по словам эксперта, является чрезвычайно опасным.

По словам Романа Свитана, такие эксперименты могут обернуться против самих россиян: еще несколько подобных запусков — и они получат серьезное радиоактивное загрязнение территорий. Если же заражение коснется полигона, дальнейшее его использование станет невозможным.

