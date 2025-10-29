У Російській Федерації заявили про те, що стратегічний ракетний комплекс Сармат невдовзі з’явиться на бойовому чергуванні.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, які її особливості та технічні характеристики.

Що відомо про ракету Сармат

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Зараз дивляться

Сармат розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.

Довжина ракети Сармат – 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети – 16 тис. км.

Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.

У концепції комплексу Сармат акцент був не на максимальній вазі боєголовок, що закидаються, які можуть бути знищені засобами ПРО, а на доставлення нехай меншої кількості боєголовок, але за такими траєкторіями, які суттєво ускладнюють їхнє знищення навіть перспективними комплексами ПРО.

Використовувані у цьому виробі керовані бойові блоки Авангард дають потенційну можливість застосовувати російські та радянські міжконтинентальні балістичні ракети у локальних війнах зі стратегії глобального удару, з ураженням стратегічних об’єктів без використання ядерного вибуху.

У вересні 2024 року в Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 Сармат. За словами дослідників, ймовірно, ракета здетонувала під час заправлення на полігоні.

Вага ракети і дальність польоту РС-28 Сармат

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни – 9-10 тис. км, стартова маса – 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, – 10 тонн.

Потужність ракети РС-28 Сармат

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок, залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

Технологія орбітального бомбардування з ударом по території США через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих засобів американських батарей ПРО дозволяє здійснювати і запуски цивільних космічних апаратів.

Ймовірно, саме так утилізуватиметься ракета наприкінці служби, повертаючи істотну частину вкладених інвестицій.

Технічні характеристики РС-28 Сармат

Основні технічні характеристики ракети РС-28 Сармат:

Довжина: 35 м.

Діаметр: 3,5 м.

Маса: близько 200 т.

Дальність польоту: 16 тис. км.

Кількість ядерних боєголовок – до 15 шт.

Сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Ракета може бути запущена з мобільних пускових установок, що дає змогу знизити ризик її знищення на старті.

За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, які дадуть їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Офіційної інформації про ціну ракети Сармат немає, оскільки Росія не оприлюднювала цю вартість. Проте, за різними оцінками, такі ракети є надзвичайно дорогими через використання новітніх технологій та матеріалів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.