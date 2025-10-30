Ремонтные и строительные работы, шум соседей, громкие гулянки и музыка — все это создает неудобства и мешает комфортному отдыху.

До какого часа можно шуметь в квартире или частном доме согласно законодательству и что будет за нарушение тишины — рассказывают Факты ICTV.

До скольки часов можно шуметь в Украине 2025

Если вы проживаете в частном доме, то ремонтные работы или громкие вечеринки не доставят неудобств соседям. А вот жителям многоэтажных домов следует придерживаться определенных норм. Знание правил и законов поможет избежать ссор с соседями и правоохранительными органами.

Юристы системы бесплатной правовой помощи отметили, что согласно закону Украины О системе общественного здоровья (ч. 2, ч.3, ч.4 ст.32) шум на защищенных объектах при осуществлении любых видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток.

Так запрещено:

На защищенных объектах с 22:00 до 08:00 громко петь и кричать, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума, совершать салюты, фейерверки, использовать пиротехнические средства.

Также запрещено проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом в рабочие дни с 21:00 до 08:00, а также в праздничные и нерабочие дни. Кроме этого, владелец или арендатор помещения, в котором предполагается проведение ремонтных работ, обязан уведомить жителей близлежащих квартир, жилых помещений в общежитии о начале ремонтных работ.

В праздничные и нерабочие дни с 08:00 до 21:00 разрешается проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, только в случае согласия жителей всех близлежащих квартир, жилых помещений в общежитии, и при условии, что уровень шума, который образуется во время проведения строительных работ, не будет превышать санитарных норм.

Также, постоянно при осуществлении любых видов деятельности шум не должен превышать уровней, установленных санитарными нормами для соответствующего времени суток.

Что делать при нарушении режима тишины

Юристы советуют в случае нарушения режима тишины вызвать сотрудников полиции, позвонив на 102. Работник полиции должен зафиксировать факт нарушения тишины и составить протокол об административном правонарушении, который будет правовым основанием для дальнейшего наказания или наложения штрафа.

Еще одним возможным способом защиты своих прав является обращение с иском в суд. Потерпевшее лицо может подать иск о возмещении морального или материального ущерба, причиненного постоянным нарушением режима тишины.

Однако для того, чтобы решение суда было вынесено в пользу истца, необходимо иметь достаточно убедительные доказательства.

Ими могут выступать:

обращение в полицию;

показания соседей;

медицинские справки о причинении вреда здоровью (больничный лист, справка от врача, доказательства нарушений сна, ухудшения слуха, нервных расстройств и т.д.).

Зафиксировать нарушение шума можно несколькими способами:

протокол об административном нарушении, составленный полицией;

видео или аудиозапись;

экологическая экспертиза — может быть эффективной, когда источник шума носит постоянный характер (шум холодильника, кондиционера или другого оборудования);

протоколы и акты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение режима тишины

Юристы системы бесплатной правовой помощи отметили, что статья 182 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах и влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Наложение штрафа на должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности — от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

На должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

