С наступлением мая украинские города и деревни буквально утопают в цветущей сирени. Пышные кусты с нежно-фиолетовыми, белыми и розовыми соцветиями не только украшают улицы, но и наполняют воздух характерным сладким ароматом.

В этот период растет соблазн сорвать несколько веточек и принести их домой, поставить в вазу, чтобы продлить ощущение весны в доме.

Однако за этим, на первый взгляд, безобидным действием скрывается проблема, имеющая как экологическое, так и правовое измерение. Массовое срывание сирени — это не просто эстетическая потеря для городского пространства, а реальный вред для самих растений.

Предусмотрен ли штраф за срывание сирени в Украине, читайте в нашем материале.

Почему ломание сирени вредит растению

С ботанической точки зрения сирень — это многолетний декоративный кустарник, который формирует цветочные почки заранее, еще до начала активного весеннего сезона. Именно поэтому любое вмешательство в период цветения является чувствительным.

Самая распространенная ошибка — не срезание, а именно обламывание веток. Когда ветку резко ломают, образуется неровный, рваный срез, который травмирует ткани растения. Это приводит к нескольким негативным последствиям:

нарушается структура побегов, что влияет на дальнейший рост;

уничтожается часть цветочных почек, заложенных на следующий год;

открывается доступ для грибковых инфекций и вредителей;

растение тратит дополнительные ресурсы на восстановление вместо развития.

В случае регулярного повреждения куст постепенно теряет свою декоративность: в частности, цветет менее обильно, образует более слабые побеги, а иногда даже частично усыхает. Особенно уязвимы молодые кусты, которые еще не успели окрепнуть.

Есть ли штраф за сирень в Украине

С юридической точки зрения сирень в парках, скверах и дворах является частью озеленения, которое поддерживается годами. Массовое обламывание веток приводит к деградации зеленых зон, что влияет не только на эстетику, но и на экологическое состояние городской среды.

По словам адвоката Руслана Ружицкого, история с обрыванием сирени в Украине имеет четкую юридическую основу, о которой многие даже не догадываются. Существует вероятность получить штраф за сирень в Украине.

Вот как выглядит эта ситуация с точки зрения закона:

По словам юриста, ломание веток сирени подпадает под статью 152 Кодекса

Согласно правилам

Хотя некоторые ошибочно считают, что закон защищает только деревья, сирень как куст также находится под защитой закона.

Штраф за срыв сирени в общественных местах колеблется в пределах от 20 до 80 необлагаемых минимумов. В денежном выражении это составляет от 340 до 1 360 грн.

