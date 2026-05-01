Штраф за сирень: как невинный букет может обернуться наказанием
- Ломание сирени наносит растению реальный вред, ведь куст ослабевает, хуже цветет и может заболеть.
- Больше всего вредит именно ломание ветвей, так как оно травмирует ткани и уничтожает будущие почки.
- За повреждение сирени в парках и дворах предусмотрен штраф.
С наступлением мая украинские города и деревни буквально утопают в цветущей сирени. Пышные кусты с нежно-фиолетовыми, белыми и розовыми соцветиями не только украшают улицы, но и наполняют воздух характерным сладким ароматом.
В этот период растет соблазн сорвать несколько веточек и принести их домой, поставить в вазу, чтобы продлить ощущение весны в доме.
Однако за этим, на первый взгляд, безобидным действием скрывается проблема, имеющая как экологическое, так и правовое измерение. Массовое срывание сирени — это не просто эстетическая потеря для городского пространства, а реальный вред для самих растений.
Предусмотрен ли штраф за срывание сирени в Украине, читайте в нашем материале.
Почему ломание сирени вредит растению
С ботанической точки зрения сирень — это многолетний декоративный кустарник, который формирует цветочные почки заранее, еще до начала активного весеннего сезона. Именно поэтому любое вмешательство в период цветения является чувствительным.
Самая распространенная ошибка — не срезание, а именно обламывание веток. Когда ветку резко ломают, образуется неровный, рваный срез, который травмирует ткани растения. Это приводит к нескольким негативным последствиям:
- нарушается структура побегов, что влияет на дальнейший рост;
- уничтожается часть цветочных почек, заложенных на следующий год;
- открывается доступ для грибковых инфекций и вредителей;
- растение тратит дополнительные ресурсы на восстановление вместо развития.
В случае регулярного повреждения куст постепенно теряет свою декоративность: в частности, цветет менее обильно, образует более слабые побеги, а иногда даже частично усыхает. Особенно уязвимы молодые кусты, которые еще не успели окрепнуть.
Есть ли штраф за сирень в Украине
С юридической точки зрения сирень в парках, скверах и дворах является частью озеленения, которое поддерживается годами. Массовое обламывание веток приводит к деградации зеленых зон, что влияет не только на эстетику, но и на экологическое состояние городской среды.
По словам адвоката Руслана Ружицкого, история с обрыванием сирени в Украине имеет четкую юридическую основу, о которой многие даже не догадываются. Существует вероятность получить штраф за сирень в Украине.
Вот как выглядит эта ситуация с точки зрения закона:
- По словам юриста, ломание веток сирени подпадает под статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается нарушения правил благоустройства.
- Согласно правилам, утвержденным еще в 2006 году, на объектах благоустройства (парки, скверы, дворы) строго запрещено повреждать деревья и кусты.
- Хотя некоторые ошибочно считают, что закон защищает только деревья, сирень как куст также находится под защитой закона.
Штраф за срыв сирени в общественных местах колеблется в пределах от 20 до 80 необлагаемых минимумов. В денежном выражении это составляет от 340 до 1 360 грн.