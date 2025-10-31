Если при заключении дарственной были использованы какие-либо манипуляции или психологически уязвимое состояние дарителя, есть возможность оспорить дарственную.

О том, кто может обжаловать договор дарения и в каких ситуациях это возможно, Факты ICTV узнавали у Максима Боярчукова, управляющего партнера юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры.

Что такое договор дарения

Договор дарения – это соглашение, согласно которому одна сторона договора (даритель) передает право собственности на имущество другой стороне договора (одаряемому), при этом одаряемый получает это имущество (дар) безвозмездно.

Сейчас смотрят

Основным отличием такого договора является то, что даритель не может требовать от одаряемого передать что-то в обмен на его подарок. Но при этом можно предусмотреть какие-либо выгоды для третьих лиц, которые одаряемый обязан будет предоставить, получив дар.

Имущество может быть передано сразу после подписания договора дарения, а может и возлагать обязанность на дарителя передать его позднее.

Кто может оспорить договор дарения

По словам юриста, обжаловать договор дарения могут стороны договора (даритель и одаряемый), а также любые другие лица, чьи права и интересы нарушены заключением такого договора. Довольно часто к таким лицам могут относиться, например, наследники дарителя, супруг или супруга любой из сторон договора и тому подобное.

– По законодательству Украины, обжалование договора дарения возможно только в судебном порядке, с заявлением искового требования о признании договора недействительным, – объясняет Боярчуков.

Когда можно оспаривать договор дарения

Для признания договора дарения недействительным, установлен общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его права, подчеркивает эксперт.

Оспорить договор дарения можно при наличии одного из следующих оснований:

содержание договора противоречит Гражданскому кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам;

лицо, заключающее договор, не имеет необходимого объема гражданской дееспособности;

сторона договора не имеет свободного волеизъявления, и оно не соответствует его внутренней воле;

договор не направлен на реальное наступление правовых последствий, которые им обусловлены;

договор, заключенный родителями или усыновителями, противоречит правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

В случае признания договора недействительным, такой договор считается недействительным с момента заключения, то есть фактически его не существовало.

– Следовательно, одаряемый обязан вернуть имущество, полученное по договору, а в случае невозможности возврата – возместить его стоимость, – резюмирует Боярчуков.

Как оспорить договор дарения во время военного положения 2025

По словам юриста, согласно статье 724 Гражданского кодекса, в одностороннем порядке можно расторгнуть договор дарения, по которому даритель обязан передать имущество в будущем.

Условием для этого может служить существенное ухудшение материального положения дарителя. Также и получатель подарка может отказаться в любое время до его получения.

На основании статьи 727 Гражданского кодекса, если одаряемый повел себя крайне неблагодарно, даритель может потребовать расторжения договора. Согласно кодексу, такие ситуации определяются как:

правонарушения против дарителя;

угроза невосполнимой потери подарка;

небрежное отношение к имуществу, которое составляет культурную ценность.

Для того, чтобы оспорить договор дарения, в качестве доказательной базы в свою пользу можно использовать:

показания свидетеля относительно специфического поведения дарителя в последнее время, что могло свидетельствовать о его психическом расстройстве;

психиатрическую экспертизу и другую медицинскую документацию;

доказательства того, что ваши права были нарушены.

По мнению эксперта, в таких делах желательно обращаться за профессиональной юридической помощью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.