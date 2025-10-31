Якщо під час укладання дарчої були використані будь-які маніпуляції або психологічно вразливий стан дарувальника, є можливість оскаржити дарчу.

Про те, хто може оскаржити договір дарування та в яких ситуаціях це можливо, Факти ICTV дізнавалися у Максима Боярчукова, керуючого партнера юридичної компанії Максим Боярчуков і Партнери.

Що таке договір дарування

Договір дарування – це угода, згідно з якою одна сторона договору (дарувальник) передає право власності на майно іншій стороні договору (обдаровуваному), водночас обдаровуваний отримує це майно (дарунок) безоплатно.

Основною відмінністю такого договору є те, що дарувальник не може вимагати від обдаровуваного передати щось в обмін на його подарунок. Але при цьому можна передбачити будь-які вигоди для третіх осіб, які обдаровуваний зобов’язаний буде надати, отримавши дар.

Майно може бути передане одразу після підписання договору дарування, а може і покладати обов’язок на дарувальника передати його пізніше.

Хто може оскаржити договір дарування

За словами юриста, оскаржити договір дарування можуть сторони договору (дарувальник і обдаровуваний), а також будь-які інші особи, чиї права та інтереси порушені укладенням такого договору. Досить часто до таких осіб можуть належати, наприклад, спадкоємці дарувальника, чоловік або дружина будь-якої зі сторін договору тощо.

– За законодавством України, оскарження договору дарування можливе лише в судовому порядку, із заявою позовної вимоги про визнання договору недійсним, – пояснює Боярчуков.

Коли можна оскаржувати договір дарування

Для визнання договору дарування недійсним встановлений загальний строк позовної давності у три роки з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, підкреслює експерт.

Оскаржити договір дарування можна за наявності однієї з таких підстав:

зміст договору суперечить Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

особа, яка укладає договір, не має необхідного обсягу цивільної дієздатності;

сторона договору не має вільного волевиявлення, і воно не відповідає її внутрішній волі;

договір не спрямований на реальне настання правових наслідків, які ним обумовлені;

договір, укладений батьками або усиновлювачами, суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх або непрацездатних дітей.

У разі визнання договору недійсним, такий договір вважається недійсним з моменту укладення, тобто фактично його не існувало.

– Отже, обдаровуваний зобов’язаний повернути майно, отримане за договором, а в разі неможливості повернення – відшкодувати його вартість, – резюмує Боярчуков.

Як оскаржити договір дарування під час воєнного стану 2025 року

За словами юриста, згідно зі статтею 724 Цивільного кодексу, в односторонньому порядку можна розірвати договір дарування, за яким дарувальник зобов’язаний передати майно в майбутньому.

Умовою для цього може слугувати істотне погіршення матеріального становища дарувальника. Також одержувач подарунка може відмовитися в будь-який час до його отримання.

На підставі статті 727 Цивільного кодексу, якщо обдаровуваний повівся вкрай невдячно, дарувальник може вимагати розірвання договору.

Згідно з кодексом, такі ситуації визначаються як:

правопорушення проти дарувальника;

загроза непоправної втрати подарунка;

недбале ставлення до майна, яке становить культурну цінність.

Для того, щоб оскаржити договір дарування, як доказову базу на свою користь можна використати:

показання свідка щодо специфічної поведінки дарувальника останнім часом, що могло свідчити про його психічний розлад;

психіатричну експертизу та іншу медичну документацію;

докази того, що ваші права були порушені.

На думку експерта, в таких справах бажано звертатися за професійною юридичною допомогою.

