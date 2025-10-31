Хто може оскаржити договір дарування і як це зробити
Якщо під час укладання дарчої були використані будь-які маніпуляції або психологічно вразливий стан дарувальника, є можливість оскаржити дарчу.
Про те, хто може оскаржити договір дарування та в яких ситуаціях це можливо, Факти ICTV дізнавалися у Максима Боярчукова, керуючого партнера юридичної компанії Максим Боярчуков і Партнери.
Що таке договір дарування
Договір дарування – це угода, згідно з якою одна сторона договору (дарувальник) передає право власності на майно іншій стороні договору (обдаровуваному), водночас обдаровуваний отримує це майно (дарунок) безоплатно.
Основною відмінністю такого договору є те, що дарувальник не може вимагати від обдаровуваного передати щось в обмін на його подарунок. Але при цьому можна передбачити будь-які вигоди для третіх осіб, які обдаровуваний зобов’язаний буде надати, отримавши дар.
Майно може бути передане одразу після підписання договору дарування, а може і покладати обов’язок на дарувальника передати його пізніше.
Хто може оскаржити договір дарування
За словами юриста, оскаржити договір дарування можуть сторони договору (дарувальник і обдаровуваний), а також будь-які інші особи, чиї права та інтереси порушені укладенням такого договору. Досить часто до таких осіб можуть належати, наприклад, спадкоємці дарувальника, чоловік або дружина будь-якої зі сторін договору тощо.
– За законодавством України, оскарження договору дарування можливе лише в судовому порядку, із заявою позовної вимоги про визнання договору недійсним, – пояснює Боярчуков.
Коли можна оскаржувати договір дарування
Для визнання договору дарування недійсним встановлений загальний строк позовної давності у три роки з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, підкреслює експерт.
Оскаржити договір дарування можна за наявності однієї з таких підстав:
- зміст договору суперечить Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
- особа, яка укладає договір, не має необхідного обсягу цивільної дієздатності;
- сторона договору не має вільного волевиявлення, і воно не відповідає її внутрішній волі;
- договір не спрямований на реальне настання правових наслідків, які ним обумовлені;
- договір, укладений батьками або усиновлювачами, суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх або непрацездатних дітей.
У разі визнання договору недійсним, такий договір вважається недійсним з моменту укладення, тобто фактично його не існувало.
– Отже, обдаровуваний зобов’язаний повернути майно, отримане за договором, а в разі неможливості повернення – відшкодувати його вартість, – резюмує Боярчуков.
Як оскаржити договір дарування під час воєнного стану 2025 року
За словами юриста, згідно зі статтею 724 Цивільного кодексу, в односторонньому порядку можна розірвати договір дарування, за яким дарувальник зобов’язаний передати майно в майбутньому.
Умовою для цього може слугувати істотне погіршення матеріального становища дарувальника. Також одержувач подарунка може відмовитися в будь-який час до його отримання.
На підставі статті 727 Цивільного кодексу, якщо обдаровуваний повівся вкрай невдячно, дарувальник може вимагати розірвання договору.
Згідно з кодексом, такі ситуації визначаються як:
- правопорушення проти дарувальника;
- загроза непоправної втрати подарунка;
- недбале ставлення до майна, яке становить культурну цінність.
Для того, щоб оскаржити договір дарування, як доказову базу на свою користь можна використати:
- показання свідка щодо специфічної поведінки дарувальника останнім часом, що могло свідчити про його психічний розлад;
- психіатричну експертизу та іншу медичну документацію;
- докази того, що ваші права були порушені.
На думку експерта, в таких справах бажано звертатися за професійною юридичною допомогою.