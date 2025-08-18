Имущество без завещания — порядок наследования по закону

Имущество после смерти владельца делится в соответствии с завещанием, в котором человек сам определяет, кто и какую долю получит. Если завещания нет, то закон предусматривает определенные правила, по которым наследство распределяется между родственниками по определенным очередям.

Кому достанется имущество без завещания, мы выяснили у адвоката судебной практики Юридической компании Де-Юре Владислава Мартинчука.

Отсутствие завещания: кому достанется имущество

Адвокат отметил, что при отсутствии завещания наследование происходит в соответствии с предписаниями закона в порядке очереди, при этом каждая следующая очередь получает наследство только при отсутствии наследников предыдущих очередей. В таком случае право на наследство имеют лица, указанные в Гражданском кодексе Украины, которым определена очередность наследования, в зависимости от степени родства.

Кому переходит имущество, если нет завещания:

Так, в первую очередь наследство получают дети, второй супруг и родители.

Во вторую очередь наследуют родные братья и сестры, бабушки и дедушки.

К третьей очереди относятся родные дяди и тети.

В четвертую очередь наследуют лица, проживавшие вместе с умершим одной семьей не менее 5 лет до даты смерти.

В последнюю очередь наследуют другие родственники до шестой степени родства.

Как правило, для получения наследства наследнику необходимо лично обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство; срок обращения — в течение 6 месяцев со дня смерти лица.

— Вместе с тем, если наследник проживал вместе с наследодателем на день его смерти, подача заявления не требуется. Точно так же для несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц вступление в наследство происходит автоматически, без заявления, — отметил адвокат.

Кто имеет право на жилье в случае отсутствия завещания

По закону наследственное имущество распределяется поровну между наследниками одной очереди, хотя при наличии взаимного согласия наследники могут изменить размер долей в наследстве, в том числе распределить имущество между собой по своему усмотрению.

— Для движимого имущества это может быть устное соглашение, а для недвижимого имущества нужно заключить письменный договор и нотариально его удостоверить, — посоветовал адвокат.

Результаты наследования могут быть оформлены свидетельством о праве на наследство. Данный документ является опциональным при наследовании движимого имущества, однако при наследовании недвижимости его оформление нотариусом является обязательным.

Кто имеет право на наследство, если не вписан в завещание

Даже если наследодатель составил завещание, это вовсе не означает, что все наследники могут остаться без наследства. Существуют определенные категории лиц, которые всегда имеют право на обязательную долю. То есть даже если они не указаны в завещании, закон гарантирует им получение наследства.

Несовершеннолетние и малолетние дети, совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособная вдова или вдовец и нетрудоспособные родители не могут быть лишены наследства. Если они не указаны в завещании, им все равно принадлежит обязательная доля. Рассчитывается она так:

Сначала определяем, какую долю каждый из них получил бы, если бы завещания не было.

Затем эту долю делим пополам — это и будет их обязательная доля.

Например, наследодатель имел жену, несовершеннолетнего ребенка и брата. Он составил завещание, в котором все свое имущество передал жене.

В таком случае брат наследство не получит, потому что он не указан в завещании и не имеет права на обязательную долю. Ребенок в завещании не указан, но он имеет право на обязательную долю.

Если бы завещания не было, наследство делилось бы поровну между ребенком и женой, по 50% каждому. Поскольку завещание есть, ребенок получит половину от своей доли, то есть 25%. Остальное имущество получит жена, потому что она указана в завещании, ей перейдет 75%.

