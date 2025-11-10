19 ноября в Киеве состоится юбилейный Х Форум Диригенти змін от Deloitte Ukraine – событие, которое уже десять лет объединяет лидеров бизнеса, государства, общественного сектора и культуры для совместного поиска решений, формирующих будущее страны.

Что известно о Х Форуме Диригенти змін

Тема Форума: 10 лет: ретро/перспектива. В фокусе дискуссий:

Ретроспектива, формирующая будущее

Что изменилось в украинском обществе, экономике и государственных институтах за последнее десятилетие? Как опыт прошлых лет может стать фундаментом для развития следующего десятилетия? Модератор – Сергей Кулик, управляющий партнер Deloitte Ukraine.

Сила культуры: нация, переосмыслившая себя

Можно ли назвать наше время настоящим культурным возрождением? Как формируется новая украинская идентичность и какую роль в этом процессе может играть бизнес? Модератор – Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП.

Будущее собственными мыслями

Какие вызовы стоят перед Украиной и Европой – безопасность, энергетическая независимость, демография, технологии – и какие инновационные решения могут стать основой устойчивой экономики? Модератор – Егор Григоренко, партнер Deloitte Ukraine.

Архитектура нового лидерства – дорога в тысячу шагов

Каким должно быть лидерство, способное взять на себя ответственность за восстановление, модернизацию и интеграцию Украины в глобальный мир? Модератор – Роман Бондарь, генеральный директор Korn Ferry Ukraine.

Среди спикеров мероприятия: Александр Богуцкий, CEO Starlight Media; Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ; Наталья Ворожбит, драматург, сценарист и режиссер; Айварас Абромавичюс, председатель наблюдательного совета Украинской академии корпоративного управления (UCGA); Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ; Сергей Жадан, писатель и музыкант; Александр Хоменко, основатель творческого объединения МУР, и другие.

Более подробная информация о программе – на сайте Форума.

Социальная составляющая: 10% от стоимости билетов и партнерских взносов будет направлено на нужды БФ Дети Героев, который оказывает помощь детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате войны.

Аккредитация СМИ открыта до 17 ноября. Присылайте ваши запросы Анастасии Працюк, специалисту PR-направления Deloitte Ukraine (apratsiuk@deloittece.com).

