Как изменилась Украина за 10 лет и что дальше: все о форуме Диригенти змін в Киеве
- Форум Диригенти змін – это событие, которое уже десять лет объединяет лидеров бизнеса, государства, общественного сектора и культуры.
- Тема форума в этом году – 10 лет: ретро/перспектива.
19 ноября в Киеве состоится юбилейный Х Форум Диригенти змін от Deloitte Ukraine – событие, которое уже десять лет объединяет лидеров бизнеса, государства, общественного сектора и культуры для совместного поиска решений, формирующих будущее страны.
Что известно о Х Форуме Диригенти змін
Тема Форума: 10 лет: ретро/перспектива. В фокусе дискуссий:
- Ретроспектива, формирующая будущее
Что изменилось в украинском обществе, экономике и государственных институтах за последнее десятилетие? Как опыт прошлых лет может стать фундаментом для развития следующего десятилетия? Модератор – Сергей Кулик, управляющий партнер Deloitte Ukraine.
- Сила культуры: нация, переосмыслившая себя
Можно ли назвать наше время настоящим культурным возрождением? Как формируется новая украинская идентичность и какую роль в этом процессе может играть бизнес? Модератор – Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП.
- Будущее собственными мыслями
Какие вызовы стоят перед Украиной и Европой – безопасность, энергетическая независимость, демография, технологии – и какие инновационные решения могут стать основой устойчивой экономики? Модератор – Егор Григоренко, партнер Deloitte Ukraine.
- Архитектура нового лидерства – дорога в тысячу шагов
Каким должно быть лидерство, способное взять на себя ответственность за восстановление, модернизацию и интеграцию Украины в глобальный мир? Модератор – Роман Бондарь, генеральный директор Korn Ferry Ukraine.
Среди спикеров мероприятия: Александр Богуцкий, CEO Starlight Media; Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ; Наталья Ворожбит, драматург, сценарист и режиссер; Айварас Абромавичюс, председатель наблюдательного совета Украинской академии корпоративного управления (UCGA); Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ; Сергей Жадан, писатель и музыкант; Александр Хоменко, основатель творческого объединения МУР, и другие.
Более подробная информация о программе – на сайте Форума.
Социальная составляющая: 10% от стоимости билетов и партнерских взносов будет направлено на нужды БФ Дети Героев, который оказывает помощь детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате войны.
Аккредитация СМИ открыта до 17 ноября. Присылайте ваши запросы Анастасии Працюк, специалисту PR-направления Deloitte Ukraine (apratsiuk@deloittece.com).