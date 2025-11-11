В Одессе успешно завершился недельный учебный марафон для 250 учителей и 50 координаторов Образовательных центров из Херсонской и Николаевской областей, расположенных близко к линии фронта.

Мероприятие состоялось в рамках проекта Улучшение результатов обучения школьников Херсонской и Николаевской областей путем реализации программ по восполнению образовательных потерь, который внедряет ЮНИСЕФ и Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE).

Ключевые темы тренингов:

Преодоление образовательных потерь (Catch-up Education): обсуждались определение и причины образовательных потерь, подходы к их преодолению, диагностика, планирование и реализация занятий.

Психосоциальная поддержка и здоровье: участники освоили навыки оказания психологической помощи детям и коллегам, изучили понятия стресса и резильентности, а также рассмотрели элементы психосоциальной поддержки в рамках catch-up education.

Командообразование и безопасность: провели тренинги по командообразованию, обсудили вопросы безопасности во время войны, аспекты цифровой грамотности и кибербезопасности, а также отчетность и документирование проектной деятельности.

Начиная с ноября, в течение шести месяцев, 10 000 учеников общин Херсонской и Николаевской областей, пострадавших от военных действий и в которых дети не имеют возможности полноценно учиться очно, будут восполнять образовательные пробелы по методике, разработанной специалистами AIDE, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

— ЮНИСЕФ реализует ряд проектов, направленных на восполнение образовательных потерь. Они включают различные этапы – от оценки знаний до подготовки базы и методик для их восполнения. Вместе с AIDE, в течение полутора лет нашего сотрудничества, мы смогли в полной мере построить такой алгоритм, – подчеркнул Анатолий Игнатович, координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ.

— Благодаря этим тренингам, педагоги Херсонской и Николаевской областей получили современные инструменты и знания для эффективной работы с детьми, поддержки их психического здоровья и восполнения образовательных потерь в условиях вызовов современности, – отметила Наталья Пидгурская, менеджер проектов Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE).

— Мы благодарны организаторам за возможность пройти этот тренинг и понять, как мы можем эффективно работать с нашими детьми, и где получить те необходимые ресурсы, которые можно использовать для восполнения образовательных потерь. Я учительница истории, и полученный запас знаний я перевезу с собой и смогу поделиться с нашими учениками и коллегами, – сказала Лариса Рыбачук, координатор Образовательного Центра в селе Миролюбовка Херсонской области.

Обучение педагогов проводится в рамках совместного проекта ЮНИСЕФ и Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) при финансовой поддержке Европейского Союза и правительства Республики Корея.

Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE)

