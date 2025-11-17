Украинская сторона рассчитывает, что сможет договориться об использовании замороженных российских активов на собственное производство и европейский пакет обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Зеленский об использовании замороженных активов РФ для Украины

По словам главы государства, в вопросе передачи замороженных российских активов Украина хочет использовать эти ресурсы именно на европейский пакет обороны, украинское производство и большинство своих систем ПВО из США.

В то же время президент отметил, что кредитную программу перевооружения Европы SAFE можно использовать для копродукции (совместного производства). В частности, рассматривается возможность использования в этой программе самолетов Rafale.

Как объяснил Зеленский, для Украины эти вопросы очень важны — так же, как и копродукция дронов. Он резюмировал, что государство хочет и стремится использовать программу SAFE для этого направления.

Кроме этого, президент рассказал детали исторического соглашения между Украиной и Францией. По его словам, Украина сможет получить системы ПВО SAMP/T нового поколения, 100 самолетов Rafale, шесть пусковых установок и радары.

