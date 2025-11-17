Українська сторона розраховує, що зможе домовитися про використання заморожених російських активів на власне виробництво та європейський пакет оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Зеленський про використання заморожених активів РФ для України

За словами глави держави, у питанні передавання заморожених російських активів Україна хоче використовувати ці ресурси саме на європейський пакет оборони, українське виробництво та більшість своїх систем ППО зі США.

Водночас президент зазначив, що програму кредитну програму переозброєння Європи SAFE можна використовувати для копродукції (спільного виробництва). Зокрема розглядається можливість використанні в цій програмі літаків Rafale.

Як пояснив Зеленський, для України ці питання є дуже важливими – так само, як і копродукція дронів. Він резюмував, що держава хоче та прагне використовувати програму SAFE для цього напрямку.

Крім цього, президент розповів деталі історичної угоди між Україною та Францією. За його словами, Україна зможе отримати системи ППО SAMP/T нового покоління, 100 літаків Rafale, шість пускових установок та радари.

