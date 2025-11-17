Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP/T нового поколения, 100 самолетов Rafale, шесть пусковых установок и радары.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже.

Детали исторического соглашения Украины с Францией

Как рассказал президент Украины, сегодня подписываются важные документы о значительном усилении наших оборонных возможностей.

Во-первых, Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP/T, шесть пусковых установок.

— Наверное, для кого-то это технические детали. А для нас это важно, — сказал Зеленский.

Во-вторых, Украина и Франция подписали соглашение, которое предусматривает закупку систем противовоздушной обороны SAMP/T нового поколения, заявил президент Франции.

Как объяснил Макрон, благодаря документу состоится более тесное сотрудничество и интеграция оборонных промышленных отраслей Франции для поддержки Украины и модернизации ВСУ, которые остаются на передовой и являются первой линией обороны Европы для сдерживания агрессии.

По словам президента Франции, подписанное соглашение предусматривает укрепление двустороннего сотрудничества сейчас и в течение следующих 10 лет.

— Далее — приобретение новых систем противовоздушной обороны SAMP/T нового поколения. Они сейчас находятся в стадии разработки. Уже с 2026 года будет пройден решающий этап, — обратил внимание Макрон.

Президент Франции поделился, что соглашение дает возможность развертывать их на украинской территории. По его словам, они дополнят уже известные системы, но с новыми характеристиками.

Владимир Зеленский добавил, что продолжается работа над передачей Украине систем ПВО SAMP/T нового поколения, которые смогут уничтожать вражеские баллистические ракеты. Однако пока нельзя сказать дату такой поставки, сказал он.

По мнению президента Украины, новое поколение ПВО SAMP/T — это очень серьезный уровень. Он обратил внимание, что ВСУ сейчас отрабатывают системами Patriot против баллистического вооружения российской армии.

— И я не могу говорить вам о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен, — сказал Зеленский.

17 ноября президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения оборонного оборудования.

