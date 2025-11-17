Стали известны условия, которые назвал президент Франции Эммануэль Макрон для предоставления Украине “репарационных займов” на базе замороженных активов России.

О них рассказал министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Каковы условия использования активов РФ для Украины

По словам Аддада, есть несколько строгих условий, которые президент Франции назвал на последнем Европейском совете. Одно из них заключается в том, что схема должна соответствовать международному праву.

— Это означает, что это не конфискация замороженных активов. Но мы можем использовать это как аванс российских репараций, — подчеркнул он.

Как объяснил французский министр, это якобы соответствует международному праву.

Во-вторых, необходимо, чтобы это было гарантировано бюджетом Европейского Союза. Он отметил, что нужно работать над предоставлением финансовых гарантий от государств-членов из долгосрочного бюджета ЕС (MFF), а также от стран G7.

Аддад обратил внимание, что именно вопрос о наличии гарантий заставляет волноваться некоторых партнеров, например, Бельгию. Он подчеркнул, что это слышат и понимают.

Кроме того, процесс должен сопровождаться строгим принципом европейской преференции. Он заключается в том, что репарационный заем должен поддерживать закупки и приобретения в рамках европейской оборонной промышленности.

В то же время он должен охватывать тесное сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью, резюмировал французский министр.

