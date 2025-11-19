В мире 19 ноября ежегодно отмечают Всемирный день предотвращения насилия над детьми, учрежденный в 2000 году Фондом женского мирового саммита.

Эта дата привлекает внимание общества к проблеме детского насилия, которая остается актуальной во всем мире и требует системной борьбы.

В этот день особо подчеркивают необходимость защиты прав ребенка и важность того, чтобы каждый взрослый вносил свой вклад в предупреждение насилия над детьми — как физического или психологического, так и тех форм, которые часто остаются незамеченными.

Скрытые формы насилия над детьми нередко игнорируются близкими, педагогами и даже специалистами, что только усугубляет проблему.

Как распознать такие случаи, как предотвратить насилие в школе и дома, а также что делать, если вы увидели возможную жертву среди детей – Факты ICTV узнали у доктора психологических наук, практикующего психолога Инны Лукьянчук и адвоката Игоря Тарасенко.

Скрытые формы насилия над детьми: как их распознать

По словам доктора психологических наук Инны Лукьянчук, среди таких примеров можно упомянуть недопуск в школьный туалет, финансовые и другие ограничения, критику, унижение, игнорирование и эмоциональное отстранение.

– Особенно там, где речь идет о физиологических базовых потребностях ребенка. Речь идет о туалете, еде, запрете на сон, – отметила психолог.

Так же это рассматривает и правовая система. По словам адвоката Игоря Тарасенко, насилие над детьми – это не только побои или синяки.

Он подчеркнул, что когда ребенка унижают перед классом, наказывают гривной, игнорируют его потребности или шантажируют любовью и вниманием – с правовой точки зрения это может быть психологическим и экономическим насилием.

– Украинское законодательство уже давно признает не только физическую, но и психологическую и экономическую формы домашнего насилия. Наказание предусмотрено ст. 173-2 КУоАП, – пояснил эксперт.

Он добавил, что проблема заключается в том, что общество до сих пор часто воспринимает все эти случаи как жесткое, но якобы нормальное воспитание, однако даже такие неочевидные действия запускают долгие истории с тревожными расстройствами, низкой самооценкой и недоверием к взрослым и государству.

Как ребенку реагировать на скрытое насилие: советы психолога

Инна Лукьянчук подчеркивает: в любой подобной ситуации, будь то насилие происходит дома или в школе, ребенок должен рассказать об этом кому-то из взрослых в внешнем кругу.

Так, если родители подозревают, что насилие совершает учитель или воспитатель в саду, тогда малыша стоит расспросить, чтобы защитить его и узнать подробно, что именно произошло.

Если же речь идет о родителях или опекунах, ситуация сложнее. Однако взрослый ребенок, который уже сам понимает, что что-то не так, может рассказать учителю, который должен действовать. Обычно речь идет об обращении в социальные службы.

– То есть, ребенку все равно нужен какой-то взрослый, который сможет на это отреагировать. Ну, и здесь немного сложно, я так понимаю, в нашей системе, в государстве, потому что нет какого-то места, куда ребенок может пойти и рассказать это. Это только нужно искать другого взрослого, – подчеркнула психолог.

Такая же система работает, если речь идет о конфликтах между самими детьми – обязательно должен быть привлечен взрослый. Это может быть классный руководитель, воспитатель.

Психолог добавила, что при школах уже создали ювенальную полицию, которая должна находиться на месте, поэтому ребенок может подойти туда и рассказать, что его беспокоит, а полиция должна реагировать в соответствии с законом.

– И эта история, которая всегда была, что дети сами разберутся – она непродуктивна. Потому что буллинг существовал годами, десятилетиями. И они же сами разбирались, эти дети, но кто-то был буллером, а кто-то подвергался буллингу, был жертвой, и это ненормально. В правовом государстве, цивилизованном мире, так быть не должно, – подытожила она.

Кроме того, во многих учебных заведениях есть должность школьного психолога, который должен обратиться, при необходимости, к администрации школы и социальным работникам, или же социальной полиции.

– Этот алгоритм должен как-то действовать. К сожалению, из того, что я слышу очень часто от детей, которые приходят на консультацию, большинство из них не знают о школьных психологах, – рассказала Инна Лукьянчук.

Адвокат Игорь Тарасенко добавляет, что с юридической точки зрения механизм действительно существует:

Фиксация фактов – заявления в школу, органы образования, полицию, службы по делам детей Обращение в суд, привлечение родителей или педагогов к ответственности.

– Но самый первый шаг – назвать вещи своими именами: недопуск к базовым потребностям, постоянная критика, унижение или эмоциональное отстранение – это не строгость в воспитании, а форма насилия, за которую взрослый может и должен нести ответственность, – подытожил эксперт.

Как распознать скрытое насилие над ребенком

Доктор психологических наук Инна Лукьянчук подчеркнула, что психологическое насилие не так легко распознать.

К тому же, не все люди сознательны и хотят брать на себя ответственность и вмешиваться в подобные ситуации.

– Очень трудно превратить такие случаи в реальную историю и доказать, что есть насилие. Особенно когда в семье родители обесценивают ребенка, обзывают, манипулируют или газлайтят. Разве что когда учитель в школе кричит на ребенка и обзывает его, есть свидетели-дети и съемка на видео, тогда можно попытаться доказать, что это было насилие, – поделилась опытом эксперт.

Она добавила, что чтобы заметить, что ребенок является жертвой, мы смотрим на его поведение.

Ведь травмированный ребенок будет проигрывать те сценарии, которые он видит.

– Если ребенок обзывает животное, не дает ему есть или может нападать на него – значит, он чувствует себя сильным по отношению к беззащитному. Он самоутверждается, и это сценарий, который он где-то взял, – отметила Инна Лукьянчук.

В такой ситуации эксперт советует родителям обратить внимание на собственное поведение, проанализировать его, а также внимательно наблюдать за тем, что происходит в саду или школе.

Также, по словам психолога, может быть обратная ситуация – когда ребенок не проявляет агрессию, а наоборот боится, зажимается, тревожится, пытается быть незаметным.

Это сигналы того, что с ребенком что-то не так.

– Можно отследить, в каких ситуациях это происходит. Может быть так, что она видит мужчину-учителя и сразу уменьшается, как будто сжимается. А когда подходит женщина-учительница, то этот ребенок наоборот к ней прижимается, – сказала доктор психологических наук.

По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что насилие могло исходить от мужчины, а женская фигура воспринимается как безопасная. Однако возможен и противоположный вариант.

Основными в таких ситуациях являются внимательность, неравнодушие и готовность реагировать. Ведь чаще всего, когда взрослому что-то кажется подозрительным, – это не просто так.

