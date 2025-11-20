Генпрокурор предлагает пожизненное заключение за тяжкие преступления против детей: детали
- Руслан Кравченко подчеркнул, что изменения нужны немедленно.
- Статистика за год: 2377 детей стали жертвами, 652 подверглись преступлениям против жизни и здоровья, 120 – изнасилованы.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко призвал Верховную Раду безотлагательно ужесточить уголовную ответственность за тяжкие преступления против детей, введя безальтернативное пожизненное наказание.
Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале 20 ноября – в День защиты детей.
По словам Кравченко, нынешнее законодательство не обеспечивает детям надлежащей защиты, а судебная практика позволяет виновным избегать сурового наказания или выходить на свободу значительно раньше срока.
Закон не обеспечивает надлежащую защиту детей – генпрокурор
Руслан Кравченко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны дети становятся еще более уязвимыми – они гибнут от обстрелов, переживают оккупацию, надругательства и депортации.
– Статистика этого года – это предупреждение, которое мы не имеем права игнорировать: 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах; 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них – умышленно убиты; 120 детей изнасилованы, – даже страшные цифры генпрокурор.
Кравченко добавил, что, несмотря на это, суды за год вынесли только 12 пожизненных приговоров. В большинстве случаев наказание составляло 7–15 лет лишения свободы, причем отдельные преступники могут выйти намного раньше благодаря условно-досрочному освобождению.
В качестве примера генпрокурор упомянул случай, когда пьяный сожитель матери забил до смерти восьмимесячного мальчика. Суд назначил убийце 15 лет тюремного заключения. Генпрокуратура будет обжаловать приговор, а прокурор области лично будет представлять позицию государства в суде.
– Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы, – уверен Руслан Кравченко.
Какие изменения предлагает Генпрокуратура
По мнению генпрокурора, законодательство должно быть изменено так, чтобы наказание за посягательство на жизнь, свободу или достоинство ребенка было неотвратимым.
В октябре Кравченко обратился к профильному парламентскому комитету с предложением установить безальтернативное пожизненное наказание в случаях:
- умышленного убийства несовершеннолетнего лица;
- изнасилования лица до 14 лет независимо от какого-либо “согласия”;
- изнасилования несовершеннолетнего лица.
– Эти изменения – не о жестокости. Это о справедливости и сигнале преступнику: за посягательство на ребенка ты никогда не вернешься на свободу, – подчеркнул генпрокурор.
Руслан Кравченко призывает народных депутатов не откладывать рассмотрение инициативы, ведь “дети не могут ждать, пока закон созреет”.