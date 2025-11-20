Генпрокурор Украины Руслан Кравченко призвал Верховную Раду безотлагательно ужесточить уголовную ответственность за тяжкие преступления против детей, введя безальтернативное пожизненное наказание.

Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале 20 ноября – в День защиты детей.

По словам Кравченко, нынешнее законодательство не обеспечивает детям надлежащей защиты, а судебная практика позволяет виновным избегать сурового наказания или выходить на свободу значительно раньше срока.

Сейчас смотрят

Закон не обеспечивает надлежащую защиту детей – генпрокурор

Руслан Кравченко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны дети становятся еще более уязвимыми – они гибнут от обстрелов, переживают оккупацию, надругательства и депортации.

– Статистика этого года – это предупреждение, которое мы не имеем права игнорировать: 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах; 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них – умышленно убиты; 120 детей изнасилованы, – даже страшные цифры генпрокурор.

Кравченко добавил, что, несмотря на это, суды за год вынесли только 12 пожизненных приговоров. В большинстве случаев наказание составляло 7–15 лет лишения свободы, причем отдельные преступники могут выйти намного раньше благодаря условно-досрочному освобождению.

В качестве примера генпрокурор упомянул случай, когда пьяный сожитель матери забил до смерти восьмимесячного мальчика. Суд назначил убийце 15 лет тюремного заключения. Генпрокуратура будет обжаловать приговор, а прокурор области лично будет представлять позицию государства в суде.

– Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы, – уверен Руслан Кравченко.

Какие изменения предлагает Генпрокуратура

По мнению генпрокурора, законодательство должно быть изменено так, чтобы наказание за посягательство на жизнь, свободу или достоинство ребенка было неотвратимым.

В октябре Кравченко обратился к профильному парламентскому комитету с предложением установить безальтернативное пожизненное наказание в случаях:

умышленного убийства несовершеннолетнего лица;

изнасилования лица до 14 лет независимо от какого-либо “согласия”;

изнасилования несовершеннолетнего лица.

– Эти изменения – не о жестокости. Это о справедливости и сигнале преступнику: за посягательство на ребенка ты никогда не вернешься на свободу, – подчеркнул генпрокурор.

Руслан Кравченко призывает народных депутатов не откладывать рассмотрение инициативы, ведь “дети не могут ждать, пока закон созреет”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.