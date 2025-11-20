У 2025 році українці відзначають Міжнародний день захисту дітей у листопаді. Раніше свято припадало на 1 червня, але наприкінці травня президент Володимир Зеленський змінив його дату.

В умовах повномасштабної війни ця подія набуває для українців особливої ваги.

Цей день – не лише привід влаштувати свято для малечі та підлітків, а й нагода ще раз звернути увагу на права, безпеку й добробут молодого покоління.

Зараз дивляться

Коли День захисту дітей 2025

Згідно з указом №355/2025, День захисту дітей в Україні відзначають 20 листопада – у Всесвітній день дитини.

Дуже важливо пам’ятати, що це не просто дата в календарі, а й щорічне нагадування про відповідальність суспільства, про те, що дитина має право на безпечне життя, освіту, підтримку і любов.

Міжнародний день захисту дітей 2025 – історія свята

Ідея започаткувати день, присвячений дітям, виникла ще у 1925 році під час Всесвітньої конференції з питань добробуту дітей у Женеві. Вже у 1949 році Міжнародна демократична федерація жінок проголосила 1 червня Міжнародним днем захисту дітей, а наступного року свято вперше відзначили у 51 країні світу.

Згодом ініціативу підтримала й ООН. У 1959 році Генасамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а в 1989-му – Конвенцію ООН про права дитини, яка визначає базові права кожної дитини незалежно від країни чи походження.

Головні символи Міжнародного дня захисту дітей

Свято має офіційну символіку: зелений прапор із планетою в центрі, яку оточують п’ять фігурок дітей, що представляють різні народи. Зелений колір символізує гармонію та родючість, а діти з різним кольором шкіри – розмаїття людей у світі та рівність прав.

Окрім цього, символами свята традиційно вважають зображення щасливого та безтурботного дитинства – повітряні кульки, квіти, сонце. Також широко використовують символіку ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій, що опікуються правами дитини.

Чому День захисту дітей 2025 особливий для України

Цьогорічне свято українці знову відзначатимуть в умовах повномасштабної війни. Саме тому важливо не лише дарувати дітям радість, а й говорити про захист – реальний і щоденний.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 600 дітей, ще тисячі зазнали поранень. Близько 1,5 млн стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Частина з них втратила батьків, дім чи можливість навчатися в безпеці.

Сотні тисяч українських дітей живуть під постійною загрозою обстрілів. У деяких регіонах діти проводять безліч годин в укриттях. Вони бачать війну, якої не повинні були бачити.

Тож День захисту дітей 2025 в Україні – це ще й день спротиву насильству, день, коли весь світ має почути голоси дітей, у яких російські окупанти вкрали дитинство.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.