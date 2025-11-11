Большую группу детей и подростков удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Группу детей удалось спасти из оккупации

По его словам, среди спасенных — 10-летняя девочка, которую одноклассники запугивали из-за ее украинского происхождения.

Ее младших братьев в детском саду заставляли петь русские песни и собирать деньги для армии оккупантов.

Еще одна история касается 7-летней девочки и ее 2-летнего брата, которые потеряли маму из-за бездействия российских врачей.

Несмотря на то, что у детей были родственники, оккупационная администрация пыталась отправить их в интернат.

Также среди спасенных — 19-летний парень, которого российские военные пытали и угрожали расстрелом из-за того, что один из его родственников служил в Вооруженных силах Украины.

После достижения им совершеннолетия оккупанты поставили его на воинский учет.

— Сегодня все дети в безопасности, получают необходимую поддержку, помощь с документами и возможность начать жизнь заново в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно удерживаемых лиц, а также всем партнерам, которые помогли спасти детей, — отметил Ермак.

Напомним, депортация украинских детей стала одним из оснований для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

