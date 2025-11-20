Генпрокурор України Руслан Кравченко закликав Верховну Раду невідкладно посилити кримінальну відповідальність за найтяжчі злочини проти дітей, запровадивши безальтернативне довічне покарання.

Про це він заявив у своєму офіційному Telegram-каналі 20 листопада – у День захисту дітей.

За словами Кравченка, нинішнє законодавство не забезпечує дітям належного захисту, а судова практика дозволяє винним уникати суворого покарання або виходити на волю значно раніше строку.

Закон не належно захищає дітей – генпрокурор

Руслан Кравченко наголосив, що в умовах повномасштабної війни діти стають ще більш вразливими – вони гинуть від обстрілів, переживають окупацію, наругу та депортації.

– Статистика цього року – це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати: 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях; 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них – умисно вбиті; 120 дітей зґвалтовані, – навіть страшні цифри генпрокурор.

Кравченко додав, що попри це, суди за рік винесли лише 12 довічних вироків. У більшості випадків покарання становило 7–15 років позбавлення волі, причому окремі злочинці можуть вийти набагато раніше завдяки умовно-достроковому звільненню.

Як приклад, генпрокурор згадав випадок, коли п’яний співмешканець матері забив до смерті восьмимісячного хлопчика. Суд призначив вбивці 15 років ув’язнення. Генпрокуратура оскаржуватиме вирок, а прокурор області особисто представлятиме позицію держави у суді.

– Це наслідок системи, яка не розрізняє ступінь беззахисності жертви, – впевнений Руслан Кравченко.

Які зміни пропонує Генпрокуратура

На думку генпрокурора, законодавство має бути змінене так, щоб покарання за посягання на життя, свободу чи гідність дитини було невідворотним.

У жовтні Кравченко звернувся до профільного парламентського Комітету з пропозицією встановити безальтернативне довічне покарання у випадках:

умисного вбивства неповнолітньої особи;

зґвалтування особи до 14 років незалежно від будь-якої “згоди”;

зґвалтування неповнолітньої особи.

– Ці зміни – не про жорстокість. Це про справедливість і сигнал злочинцю: за посягання на дитину ти ніколи не повернешся на волю, – підкреслив генпрокурор.

Руслан Кравченко закликає народних депутатів не відкладати розгляд ініціативи, адже “діти не можуть чекати, поки закон дозріє”.

