Несмотря на то, что газовый котел отапливает дом с использованием газа, для его работы необходимо электричество. Основное потребление связано с питанием электронной платы, которая управляет всеми процессами котла, и циркуляционного насоса. Насос является элементом, потребляющим больше всего электроэнергии в системе.

Сколько электроэнергии потребляет газовый котел, читайте в нашем материале.

Сколько потребляет газовый котел в час

Современные бытовые котлы обычно потребляют от 30 до 150 Вт во время работы. В старых моделях насос и блок управления расходуют значительно больше — 200 Вт и более, тогда как в новых энергоэффективных котлах потребление может быть от 5 до 45 Вт в среднем.

В режиме ожидания котел почти ничего не потребляет — от 2 до 15 Вт. Во время запуска и работы вентилятора, если он предусмотрен конструкцией, потребление может кратковременно увеличиваться до 100–300 Вт, что формирует пиковую нагрузку на сеть.

Сколько Вт потребляет газовый котел в час, расчет

Например, котел Ariston Genus One 24 имеет следующие технические данные:

Среднее рабочее потребление: 82 Вт

Пиковое потребление (например, при запуске насоса): 21 Вт

Режим ожидания: 5 Вт

Расчет потребления в час осуществляется просто. Умножаем среднюю нагрузку на время работы. Пусть это будет 12 часов.

Сколько Вт потребляет газовый котел за 12 часов

Суммарная мощность:

P=82 Вт=0,082 кВт

Время работы:

t=12 часов

Электроэнергия за 12 часов:

E=P×t=0,082 кВт×12 ч=0,984 кВт

Если вы рассчитаете, сколько электроэнергии потребляет газовый котел во время работы, то это понадобится при подборе автономного питания или портативной электростанции. Для обеспечения работы котла во время отключений электричества, например, в случае графика почасовых отключений, нужно учитывать не только среднее потребление, но и пиковые нагрузки.

Расчет потребления электроэнергии газового котла в час можно осуществить, умножив среднюю мощность на время работы. Например, котел со средним потреблением 60 Вт будет использовать 0,06 кВт·ч за час работы. При подборе автономного питания следует добавлять запас на пиковые скачки, чтобы избежать перегрузки генератора или зарядной станции.

Итак, знание реального потребления электроэнергии газового котла позволяет правильно подобрать резервные источники питания и обеспечить бесперебойную работу системы отопления даже во время отключений электричества.

Для работы газового котла необходимо использовать источник питания с чистой синусоидой. Это обусловлено конструкцией электродвигателя насоса, рассчитанного на чистую синусоиду сети, и при подаче другого тока возможен перегрев и выход из строя насоса.

Большинство современных портативных зарядных станций и инверторов предлагают выход чистой синусоиды 220 В, 50 Гц, что идеально подходит для котлов. Более дешевые модели с модифицированной синусоидой использовать не рекомендуется, поскольку они могут вызвать неполадки в насосе или электронике котла.

