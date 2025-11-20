Попри те, що газовий котел опалює будинок з використанням газу, для його роботи необхідна електрика. Основне споживання пов’язане з живленням електронної плати, яка керує всіма процесами котла, та циркуляційного насоса. Насос є елементом, що споживає найбільше електроенергії в системі.

Скільки електроенергії споживає газовий котел, читайте в нашому матеріалі.

Скільки споживає газовий котел за годину

Сучасні побутові котли зазвичай споживають від 30 до 150 Вт під час роботи. У старих моделей насос і блок управління витрачають значно більше — 200 Вт і більше, тоді як у нових енергоефективних котлах споживання може бути від 5 до 45 Вт у середньому.

В режимі очікування котел майже нічого не споживає — від 2 до 15 Вт. Під час запуску та роботи вентилятора, якщо він передбачений конструкцією, споживання може короткочасно збільшуватися до 100–300 Вт, що формує пікове навантаження на мережу.

Скільки Вт споживає газовий котел за годину, розрахунок

Для прикладу, котел Ariston Genus One 24 має наступні технічні дані:

Середнє робоче споживання: 82 Вт

Пікове споживання (наприклад, при запуску насоса): 21 Вт

Режим очікування: 5 Вт



Розрахунок споживання на годину здійснюється просто. Множимо середнє навантаження на час роботи. Нехай це буде 12 годин.

Скільки Вт споживає газовий котел за 12 годин

Сумарна потужність:

P=82 Вт=0,082 кВт

Час роботи:

t=12 годин

Електроенергія за 12 годин:

E=P×t=0,082 кВт×12 год=0,984 кВт

Якщо ви розрахуєте, скільки електроенергії споживає газовий котел під час роботи, то це знадобиться при підборі автономного живлення або портативної електростанції. Для забезпечення роботи котла під час відключень електрики, наприклад, у разі графіку погодинних відключень, потрібно враховувати не тільки середнє споживання, а й пікові навантаження.

Розрахунок споживання електроенергії газового котла за годину можна здійснити, помноживши середню потужність на час роботи. Наприклад, котел із середнім споживанням 60 Вт буде використовувати 0,06 кВт·год за годину роботи. При підборі автономного живлення слід додавати запас на пікові стрибки, щоб уникнути перевантаження генератора або зарядної станції.

Отже, знання реального споживання електроенергії газового котла дозволяє правильно підібрати резервні джерела живлення та забезпечити безперебійну роботу системи опалення навіть під час вимкнень електрики.

Для роботи газового котла необхідно використовувати джерело живлення з чистою синусоїдою. Це обумовлено конструкцією електродвигуна насоса, що розрахований на чисту синусоїду мережі, і при подачі іншого струму можливий перегрів та вихід з ладу насоса.

Більшість сучасних портативних зарядних станцій та інверторів пропонують вихід чистої синусоїди 220 В, 50 Гц, що ідеально підходить для котлів. Дешевші моделі з модифікованою синусоїдою використовувати не рекомендується, оскільки вони можуть викликати неполадки в насосі або електроніці котла.

