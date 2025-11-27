В McDonald’s появилось меню, которого давно ждали те, кто вырос на сериале «Друзья» и до сих пор помнит его культовые сцены. С 26 ноября посетители могут купить специальное Friends-меню вместе с коллекционными фигурками персонажей.

Что известно о новом меню и когда в МакДональдзе в Украине будет коллекция чашек друзей, читайте в нашем материале.

Лимитированная серия фигурок Друзья в McDonald’s

В рамках лимитированной серии McDonald’s представил Friends-меню, созданное для тех, кто любит ностальгию и узнает каждую реплику героев. Идея заключается не только в новом наборе блюд — компания подает его как способ передать атмосферу совместных моментов за любимым фильмом или сериалом. Каждый бокс выполнен в стиле культовых сцен из Друзей, а покупатели могут приобрести одну из шести эксклюзивных фигурок.

В коллекции представлены персонажи в их знаковых образах:

Росс с Марселем,

Рейчел, подающая кофе,

Моника в роли шеф-повара,

Фиби с гитарой,

Чендлер с цыпленком,

Джоуи с утенком.

В Friends-меню входит выбор бургера или наггетсов, большая порция картошки фри или салат, дипы или картошка с сырным соусом и беконом, напиток, а также фирменный соус Маринара от Моники. Обязательной частью набора является коллекционная фигурка.

Меню доступно во всех ресторанах McDonald’s в Украине до 16 декабря или до момента распродажи всей серии.

Чашки Друзей: когда будут в МакДональдз в Украине

Самое дешевое меню с фигурками друзей стоит 321 гривну, а самое дорогое — более 400 грн. Стоимость зависит от состава меню и выбранных позиций. Программа с фигурками вызвала безумный ажиотаж, ведь в первый день продаж многие люди специально приходили, чтобы взять именно это меню.

Но части пользователей фигурки не понравились, они говорят, что они мало похожи на реальных персонажей. Из-за этого значительное количество ценителей ресторана интересуется, когда в МакДональдзе появятся чашки друзей.

Мы связались с одним из ресторанов сети в Киеве, где администратор заверил, что брендированные кружки точно появятся, но точной даты, когда будут чашки друзей в McDonald’s в Украине, не назвал. Поэтому придется немного подождать.

Фото: McDonald’s

