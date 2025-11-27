Когда появятся чашки Друзей в McDonald’s в Украине: что уже известно
- McDonald’s в Украине запустил Friends-меню с 26 ноября, в состав которого входят коллекционные фигурки персонажей сериала Друзья.
- Меню доступно до 16 декабря или до распродажи серии.
- Брендированные чашки Друзья появятся позже.
В McDonald’s появилось меню, которого давно ждали те, кто вырос на сериале «Друзья» и до сих пор помнит его культовые сцены. С 26 ноября посетители могут купить специальное Friends-меню вместе с коллекционными фигурками персонажей.
Что известно о новом меню и когда в МакДональдзе в Украине будет коллекция чашек друзей, читайте в нашем материале.
Лимитированная серия фигурок Друзья в McDonald’s
В рамках лимитированной серии McDonald’s представил Friends-меню, созданное для тех, кто любит ностальгию и узнает каждую реплику героев. Идея заключается не только в новом наборе блюд — компания подает его как способ передать атмосферу совместных моментов за любимым фильмом или сериалом. Каждый бокс выполнен в стиле культовых сцен из Друзей, а покупатели могут приобрести одну из шести эксклюзивных фигурок.
В коллекции представлены персонажи в их знаковых образах:
- Росс с Марселем,
- Рейчел, подающая кофе,
- Моника в роли шеф-повара,
- Фиби с гитарой,
- Чендлер с цыпленком,
- Джоуи с утенком.
В Friends-меню входит выбор бургера или наггетсов, большая порция картошки фри или салат, дипы или картошка с сырным соусом и беконом, напиток, а также фирменный соус Маринара от Моники. Обязательной частью набора является коллекционная фигурка.
Меню доступно во всех ресторанах McDonald’s в Украине до 16 декабря или до момента распродажи всей серии.
Чашки Друзей: когда будут в МакДональдз в Украине
Самое дешевое меню с фигурками друзей стоит 321 гривну, а самое дорогое — более 400 грн. Стоимость зависит от состава меню и выбранных позиций. Программа с фигурками вызвала безумный ажиотаж, ведь в первый день продаж многие люди специально приходили, чтобы взять именно это меню.
Но части пользователей фигурки не понравились, они говорят, что они мало похожи на реальных персонажей. Из-за этого значительное количество ценителей ресторана интересуется, когда в МакДональдзе появятся чашки друзей.
Мы связались с одним из ресторанов сети в Киеве, где администратор заверил, что брендированные кружки точно появятся, но точной даты, когда будут чашки друзей в McDonald’s в Украине, не назвал. Поэтому придется немного подождать.
Фото: McDonald’s