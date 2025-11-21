Друзья в МакДональдз: что известно о старте кампании
- МакДональдз в Украине готовит тематическую кампанию, посвященную сериалу Друзья.
- Дата запуска пока держится в секрете.
- Фанаты ожидают интересные сюрпризы ближе к старту.
В сети МакДональдз в Украине готовится масштабная промокампания, посвященная культовому сериалу Друзья. Пресс-служба компании уже подтвердила, что украинские посетители смогут насладиться кампанией, посвященной сериалу Друзья.
Когда появятся игрушки Друзей в МакДональдз, читайте в нашем материале.
Когда появятся игрушки Друзей в МакДональдз в Украине
Дата старта кампании пока не раскрывается. В компании подтверждают, что интерес вокруг запуска – небезосновательный, но точный день пока хранится в секрете. Представители МакДональдз отмечают, что все обновления будут доступны на официальном сайте и в соцсетях.
Таким образом, когда появятся игрушки Друзей в МакДональдз в Украине, станет известно ближе к запуску, который компания обещает сделать приятным сюрпризом.
Что входит в Friends Box
Вероятно, что украинские клиенты получат специальные тематические наборы, как и в других странах, где эта кампания уже прошла. В Европе основой акции стал Friends Box — взрослый комбо-набор, включавший бургер на выбор, картошку фри, напиток и особый соус Маринара от Моники.
Будут ли чашки Друзей в Макдональдзе в Украине
Дополнительно в других странах была возможность получить чашки Друзей в Макдональдзе, поэтому есть шанс, что и в Украине появятся подобные сувениры. Пока что компания не подтверждает это официально, но фанаты активно этим интересуются.
Как выглядят игрушки сериала Друзья в Макдональдзе
Каждая Friends Box содержит одну фигурку одного из шести героев: Рейчел, Росса, Моники, Чендлера, Джоуи и Фиби. Игрушки выполнены с тематическими деталями, отсылающими к сериалу:
- Моника — в шефском капюшоне;
- Росс — с обезьянкой Марселем;
- Фиби — с гитарой;
- Джоуи — с любимым петухом;
- Чендлер — с уткой;
- Рейчел — с легендарной прической.
В Европе отдельные фигурки уже стали коллекционной редкостью, их продают на eBay по $40-60, что только увеличивает интерес к украинскому запуску.
Спрос на игрушки Друзей в МакДональдзе в Украине ожидается высоким. В соцсетях фанаты уже шутят, что готовы “ночевать под рестораном”, чтобы первыми получить фигурки или ограниченные сувениры.