У McDonald’s з’явилося меню, на яке давно чекали ті, хто виріс на серіалі Друзі та досі пам’ятає його культові сцени. З 26 листопада відвідувачі можуть купити спеціальне Friends-меню разом із колекційними фігурками персонажів.

Що відомо про нове меню та коли у МакДональдз в Україні буде колекція чашок Друзів, читайте в нашому матеріалі.

Лімітована серія фігурок Друзі у McDonald’s

У межах лімітованої серії McDonald’s представив Friends-меню, створене для тих, хто любить ностальгію та впізнає кожну репліку героїв. Ідея полягає не лише в новому наборі страв – компанія подає його як спосіб передати атмосферу спільних моментів за улюбленим фільмом чи серіалом. Кожен бокс виконаний у стилі культових сцен із Друзів, а покупці можуть придбати одну з шести ексклюзивних фігурок.

Зараз дивляться

У колекції представлено персонажів у їхніх знакових образах:

Рос із Марселем,

Рейчел, що подає каву,

Моніка у ролі шеф-кухарки,

Фібі з гітарою,

Чендлер із курчам,

Джої з каченям.



До Friends-меню входить вибір бургера або нагетсів, велика порція картоплі фрі чи салат, діпи або картопля з сирним соусом та беконом, напій, а також фірмовий соус Маринара від Моніки. Обов’язковою частиною набору є колекційна фігурка.

Меню доступне в усіх ресторанах McDonald’s в Україні до 16 грудня або до моменту розпродажу всієї серії.

Чашки Друзів: коли будуть у МакДональдз в Україні

Найдешевше меню з фігурками друзів коштує 321 гривню, а найдорожче – понад 400 грн. Вартість залежить від складу меню та обраних позицій. Програма з фігурками викликала шалений ажіотаж, адже у перший день продажу багато людей спеціально приходили, щоб узяти саме це меню.

Але частині користувачів фігурки не сподобалися, кажуть, що вони мало схожі на реальних персонажів. Через це значна кількість поціновувачів ресторану цікавиться, коли у МакДональдз з’являться чашки Друзів.

Ми зв’язалися з одним із ресторанів мережі в Києві, де адміністратор запевнив, що брендовані горнятка точно з’являться, але точної дати, коли будуть чашки Друзів у McDonald’s в Україні не назвав. Тож доведеться трохи почекати.

Фото: McDonald’s

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.