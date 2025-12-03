В Польше с 18 по 30 ноября проходила неделя польско-украинской дружбы, которую реализовала Сеть UA NEXT. В мероприятиях приняли участие сотни участников в 10 воеводствах Польши.

Неделя польско-украинской дружбы

В течение этих дней для украинцев и поляков проводились культурные мероприятия, образовательные мастер-классы, интеграционные встречи, творческие площадки, публичные дискуссии и волонтерские инициативы.

Сеть UA NEXT подготовила 10 уникальных мероприятий. Каждое мероприятие создано на волонтерских началах.

На Padlet-платформе можно ознакомиться с перечнем мероприятий.

Среди событий: литературные мастер-классы, театрализованные постановки, образовательные встречи для детей и молодежи, видеоинтервью на улицах польских городов, презентация детских книг, документальные показы, интеграционные игры, творческие пространства и культурные панели.

Неделя польско-украинской дружбы UA NEXT продемонстрировала, что локальные инициативы могут создавать реальные изменения:

укреплять межкультурный диалог;

поддерживать украинские семьи, проживающие в Польше из-за войны;

строить партнерства между общинами;

формировать положительный имидж Украины;

создавать новые пространства сотрудничества и солидарности.

Все мероприятия были бесплатными и открытыми для общественности. В мероприятиях приняли участие дети, студенты, педагоги, художники, волонтеры и представители местной власти.

Мария Богуслав, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE), координатор Сети украинских образовательных хабов:

– UA NEXT доказывает: когда люди объединяются вокруг ценностей – уважения, солидарности и взаимопонимания – рождается новая культура диалога, способная изменить общество, – отметила она.

Что известно о проекте UA NEXT

Проект UA NEXT в Польше реализуется Украинским образовательным хабом в Польше, Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE) и Фондом Pro Futuro при поддержке посольства Украины в Польше, МИД Украины и Минсоцполитики.

Главная цель проекта UA NEXT – формирование нового сообщества и поддержка поколения молодых украинских лидеров, которые становятся творцами перемен для восстановления, развития и европейской интеграции Украины.

Источник фото: AIDE

