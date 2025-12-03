У Польщі з 18 по 30 листопада проходив тиждень польсько-української дружби, який реалізувала Мережа UA NEXT. У заходах взяли участь сотні учасників у 10 воєводствах Польщі.

Тиждень польсько-української дружби

Впродовж цих днів для українців та поляків проводили культурні події, освітні майстер-класи, інтеграційні зустрічі, творчі майданчики, публічні дискусії та волонтерські ініціативи.

Мережа UA NEXT підготувала 10 унікальних заходів. Кожна подія створена на волонтерських засадах.

На Padlet-платформі можна ознайомитися із переліком заходів.

Серед подій: літературні майстер-класи, театралізовані постановки, освітні зустрічі для дітей та молоді, відеоінтерв’ю на вулицях польських міст, презентація дитячих книжок, документальні покази, інтеграційні ігри, творчі простори та культурні панелі.

Тиждень польсько-української дружби UA NEXT продемонстрував, що локальні ініціативи можуть створювати реальні зміни:

зміцнювати міжкультурний діалог;

підтримувати українські родини, які проживають у Польщі через війну;

будувати партнерства між громадами;

формувати позитивний імідж України;

створювати нові простори співпраці та солідарності.

Усі події були безкоштовними та відкритими для громадськості. У заходах взяли участь діти, студенти, освітяни, митці, волонтери та представники місцевої влади.

Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE), координаторка Мережі Українських освітніх Хабів:

– UA NEXT доводить: коли люди об’єднуються навколо цінностей – поваги, солідарності та взаєморозуміння – народжується нова культура діалогу, яка здатна змінювати суспільство, – зауважила вона.

Що відомо про проєкт UA NEXT

Проєкт UA NEXT в Польщі реалізується Українським освітнім Хабом у Польщі, Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) та Фундацією Pro Futuro, за підтримки посольства України у Польщі, МЗС України та Мінсоцполітики.

Головна мета проєкту UA NEXT – формування нової спільноти та підтримка покоління молодих українських лідерів, які стають творцями змін для відбудови, розвитку та європейської інтеграції України.

