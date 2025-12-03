Освітні та літературні зустрічі: у Польщі пройшов тиждень польсько-української дружби
У Польщі з 18 по 30 листопада проходив тиждень польсько-української дружби, який реалізувала Мережа UA NEXT. У заходах взяли участь сотні учасників у 10 воєводствах Польщі.
Тиждень польсько-української дружби
Впродовж цих днів для українців та поляків проводили культурні події, освітні майстер-класи, інтеграційні зустрічі, творчі майданчики, публічні дискусії та волонтерські ініціативи.
Мережа UA NEXT підготувала 10 унікальних заходів. Кожна подія створена на волонтерських засадах.
На Padlet-платформі можна ознайомитися із переліком заходів.
Серед подій: літературні майстер-класи, театралізовані постановки, освітні зустрічі для дітей та молоді, відеоінтерв’ю на вулицях польських міст, презентація дитячих книжок, документальні покази, інтеграційні ігри, творчі простори та культурні панелі.
Тиждень польсько-української дружби UA NEXT продемонстрував, що локальні ініціативи можуть створювати реальні зміни:
- зміцнювати міжкультурний діалог;
- підтримувати українські родини, які проживають у Польщі через війну;
- будувати партнерства між громадами;
- формувати позитивний імідж України;
- створювати нові простори співпраці та солідарності.
Усі події були безкоштовними та відкритими для громадськості. У заходах взяли участь діти, студенти, освітяни, митці, волонтери та представники місцевої влади.
Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE), координаторка Мережі Українських освітніх Хабів:
– UA NEXT доводить: коли люди об’єднуються навколо цінностей – поваги, солідарності та взаєморозуміння – народжується нова культура діалогу, яка здатна змінювати суспільство, – зауважила вона.
Що відомо про проєкт UA NEXT
Проєкт UA NEXT в Польщі реалізується Українським освітнім Хабом у Польщі, Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE) та Фундацією Pro Futuro, за підтримки посольства України у Польщі, МЗС України та Мінсоцполітики.
Головна мета проєкту UA NEXT – формування нової спільноти та підтримка покоління молодих українських лідерів, які стають творцями змін для відбудови, розвитку та європейської інтеграції України.
Джерело фото: AIDE