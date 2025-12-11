Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение армии РФ в центре. В то же время в Мирнограде ВСУ уничтожают российских оккупантов на подступах, а Северск остается под контролем Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование Восток со ссылкой на оперативную информацию, по состоянию на 18:00 11 декабря.

Ситуация в Покровске, Мирнограде и Северске 11 декабря

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности Группировки войск Восток сдерживают натиск противника и с начала суток отбили 68 российских штурмов.

Сейчас смотрят

Как говорится в сообщении, на Покровском направлении российские войска 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Однако Силы обороны Украины уже отбили 31 атаку, а сейчас бои продолжаются.

В то же время ВСУ продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника, отмечает Оперативное командование Восток.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу, говорится в сообщении.

Однако пока логистика остается затрудненной. Для усиления возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

По данным Оперативного командования Восток, на Славянском направлении город Северск остается под контролем Сил обороны Украины.

Российские войска пытаются проникнуть в Северск небольшими группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожаются еще на подходах. В настоящее время продолжаются контрдиверсионные действия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.