Зеленский опроверг слухи о дедлайнах от США: Ультимативных рамок дат не было
- Владимир Зеленский подтвердил, что США стремятся к скорейшему окончанию войны, но конкретных ультимативных дедлайнов от американской стороны не было.
- Сейчас продолжается работа над рамочным соглашением с США, которое касается гарантий безопасности, экономики и восстановления, а также использования замороженных российских активов.
США хотят как можно быстрее закончить войну России против Украины, но не было каких-то конкретных ультимативных рамок по дедлайнам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов 11 декабря.
Зеленский о том, были ли дедлайны от США
— Каких-то конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно быстрее, – это факт. США хотят поскорее закончить – мы это слышим от них, — подчеркнул Зеленский.
По его мнению, американцы действительно хотели и хотят к Рождеству иметь полное понимание, на каком этапе находится процесс согласования мирного соглашения.
Безусловно, хочется раньше, подчеркнул президент, но для украинской стороны важен именно результат.
Зеленский о последовательности шагов в работе над мирным соглашением
— Уже некоторые шаги были сделаны. Американская сторона поехала в Россию с каким-то видением. Они вернулись с изменениями. То есть россияне изменили некоторые вещи, американцы нам их показали, сейчас мы их доработали и передали американцам, — отметил Зеленский.
Президент считает, что Украина и США подпишут соглашение по экономике и восстановлению.
По его мнению, это вопрос того, как США могут помочь Украине и дальнейшего сотрудничества двух стран, в которых пока нет никаких российских препятствий.
— Далее: я считаю, что мы с Америкой разработаем действенные гарантии безопасности и сможем подписать. Я считаю, что все равно это будет подписываться одновременно — экономика, гарантии безопасности. Это могут быть параллельные процессы, — предположил он.
Как отметил Зеленский, американцы хотят рамочное соглашение — такой дипломатический фундамент, потому что они считают, что именно в нем присутствуют основные принципы по окончанию войны.
Экономическое соглашение только разрабатывается, пояснил президент, и оно будет согласовано именно между Украиной и США — без участия России.
В рамочном соглашении также есть экономический блок, который зависит от Европы, поэтому украинская сторона подчеркнула, что это должно быть очень обобщено. Он объяснил это тем, что у Украины с Европой есть отношения и запланированы свои договоренности.
— Например, когда мы берем замороженные российские активы. Как бы в рамочном соглашении это ни было, мы считаем, что россияне разрушили нашу страну. Это большие убытки и потери. Это справедливо, когда российские замороженные активы работают на восстановление того, что РФ разрушила — и это тогда наши деньги. На сегодняшний день это наши деньги, мы хотим их забрать, — сказал он.
Зеленский о том, как Украина использует активы РФ
Если война будет продолжаться, предположил президент, тогда Украина сможет использовать эти деньги, чтобы усилить нашу армию, в частности, в вопросе оружия, или зарплаты, или всех пунктов одновременно.
Однако если война закончится, тогда можно использовать эти деньги на восстановление Украины, объяснил Зеленский.
— То есть это все отдельные договоренности. С Америкой – построить фонд восстановления, возможно аналог плана Маршалла и другое. Там Европа также присоединяется. Но здесь между нами и Россией нет никаких переговоров. На сегодняшний день это между нами и Америкой. Но что между Америкой и Россией – мне неизвестно, — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что понимает, что российская и американская стороны общаются о будущем экономическом сотрудничестве или других вопросах
— Мы же все сигналы слышим. То есть мы понимаем, что что-то происходит, но я не знаю деталей их дискуссии, — резюмировал Владимир Зеленский.