Сили оборони України контролюють північну частину Покровська і блокують просування армії РФ у центрі. Водночас у Мирнограді ЗСУ знищують російських окупантів на підступах, а Сіверськ залишається під контролем України.

Про це повідомляє Оперативне командування Схід з посиланням на оперативну інформацію, станом на 18:00 11 грудня.

Ситуація у Покровську, Мирнограді і Сіверську 11 грудня

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності Угрупованні військ Схід стримують натиск противника і від початку доби відбили 68 російських штурмів.

Зараз дивляться

Як йдеться у повідомленні, на Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції українських захисників у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Проте Сили оборони України вже відбили 31 атаку, а наразі бої тривають.

Водночас ЗСУ надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника, зазначає Оперативне командування Схід.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста, йдеться у повідомленні.

Однак наразі логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з метою розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

За даними Оперативного командування Схід, на Слов’янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України.

Російські війська намагаються інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищують ще на підходах. Наразі тривають протидиверсійні заходи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.