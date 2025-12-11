ЗСУ тримають Покровськ, Мирноград і Сіверськ – ОК Схід
- Сили оборони України контролюють північ Покровська та блокують просування армії РФ, водночас успішно знищуючи окупантів на підступах до Мирнограда.
- На Слов'янському напрямку Сіверськ залишається під контролем ЗСУ, які ведуть протидиверсійні заходи проти малих груп противника.
Сили оборони України контролюють північну частину Покровська і блокують просування армії РФ у центрі. Водночас у Мирнограді ЗСУ знищують російських окупантів на підступах, а Сіверськ залишається під контролем України.
Про це повідомляє Оперативне командування Схід з посиланням на оперативну інформацію, станом на 18:00 11 грудня.
Ситуація у Покровську, Мирнограді і Сіверську 11 грудня
Зазначається, що підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності Угрупованні військ Схід стримують натиск противника і від початку доби відбили 68 російських штурмів.
Як йдеться у повідомленні, на Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції українських захисників у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
Проте Сили оборони України вже відбили 31 атаку, а наразі бої тривають.
Водночас ЗСУ надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника, зазначає Оперативне командування Схід.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста, йдеться у повідомленні.
Однак наразі логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з метою розширення логістичних коридорів до Мирнограда.
За даними Оперативного командування Схід, на Слов’янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України.
Російські війська намагаються інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищують ще на підходах. Наразі тривають протидиверсійні заходи.