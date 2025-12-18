Россия не прекращает попыток оставить Украину без электроэнергии и наносит удары по критической инфраструктуре. На фоне этих событий все чаще появляются разговоры о возможном блэкауте в Киеве и других городах Украины.

О том, смогут ли автобусы заменить метро и трамваи в случае блэкаута в Киеве, мы спросили у разработчика транспортной модели Киева и титр-эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова.

Блэкаут в Киеве: возрастет ли количество автомобилей на дорогах

Эксперт рассказал, что если закрыть метрополитен, он не ожидает значительного роста количества автомобилей на дорогах.

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— По нашим подсчетам, в Киеве уже используется около 90% автомобилей. То есть почти все, что может ездить по городу, уже ездит, — рассказал эксперт.

В то же время в среднем в одном автомобиле находится примерно полтора человека. Итак, единственный реальный резерв — это увеличение количества пассажиров в автомобилях. Фактически существует потенциал, чтобы люди брали с собой в дорогу соседей, друзей или коллег.

Поэтому в целом ожидается, что увеличение количества перевезенных пассажиров будет происходить именно за счет заполняемости автомобилей.

Эксперт рассказал, что для этого когда-то создавали чаты в мессенджерах и люди договаривались ехать на работу вместе. Однако это довольно сложный процесс, и нужно определенное время, чтобы люди смогли сплотиться.

Таким образом, драматического увеличения количества автомобилей на дорогах эксперт не ожидает, ведь только около 10% автомобилей в настоящее время не передвигаются по Киеву.

Смогут ли автобусы заменить метро в случае блэкаута Киева

Что касается общественного транспорта, то последствия блэкаута в Киеве более драматичны. Ведь в случае отключения метро мы получим значительный рост спроса на имеющиеся маршруты, в частности автобусы и маршрутки. Например, там, где раньше было 20 тысяч пассажиров в сутки, их количество может вырасти до 100 тысяч.

Если говорить о метрополитене, то фактически нужно будет куда-то деть около миллиона пассажиров и доставить их на работу. Этот поток будет распределяться между маршрутками и коммунальными автобусами.

— Если же дополнительно исключить трамваи и троллейбусы, появится еще несколько тысяч пассажиров, которых нужно пересадить на другой транспорт. Это фактически невозможно, ведь физически нет такого количества автобусов и маршруток. Там, где сейчас курсирует 20 автобусов, нужно было бы запустить 100, — подчеркнул эксперт.

Это нереально не только из-за отсутствия транспорта, но и из-за невозможности обеспечить интервалы движения. Вместо привычных 5-10 минут интервал должен составлять 40-20 или даже 10 секунд.

Эксперт добавил, что инфраструктура остановок не готова к такому количеству подвижного состава, ведь автобусам просто негде будет ехать и останавливаться.

Если смоделировать эту ситуацию, то без метрополитена Киев не сможет нормально справиться с таким пассажиропотоком.

Что будет в случае блэкаута в Киеве и как перевозить пассажиров

Эксперт видит несколько вариантов распределения пассажиров:

Придется перераспределять рабочее время, а именно существенно сдвигать начало и конец рабочего дня, чтобы часть людей ехала очень рано, а часть — позже. Многие люди будут вынуждены отказаться от поездок.

Возможно, придется действовать так, как во время ковида, а именно ввести проезд по пропускам в наземном транспорте и выдавать их работникам критической инфраструктуры.

Блэкаут в Киеве: заменят ли автобусы метро

Математически перевести один или полтора миллиона пассажиров с метро на наземный транспорт практически невозможно. Для этого нужно как минимум вдвое увеличить количество маршруток. Даже сейчас ими ежедневно пользуются около одного-полутора миллиона человек.

Проблема также в том, что маршруты будут заполняться неравномерно, поскольку спрос на них разный. Это огромная сложность.

Эксперт выразил надежду, что такого сценария удастся избежать, ведь решить проблему перевозки 1-1,5 млн пассажиров после закрытия метро фактически невозможно.

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