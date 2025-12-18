Смогут ли автобусы заменить метро и трамваи в случае блэкаута в Киеве: что будет с пассажирами
- В случае блэкаута количество автомобилей на дорогах Киева существенно не возрастет, ведь почти весь автопарк уже используется.
- Закрытие метро создаст критический дефицит транспорта: автобусы и маршрутки физически не смогут перевезти миллионы пассажиров.
- Без метро город не справится с пассажиропотоком, поэтому придется ограничивать поездки и менять режим работы.
Россия не прекращает попыток оставить Украину без электроэнергии и наносит удары по критической инфраструктуре. На фоне этих событий все чаще появляются разговоры о возможном блэкауте в Киеве и других городах Украины.
О том, смогут ли автобусы заменить метро и трамваи в случае блэкаута в Киеве, мы спросили у разработчика транспортной модели Киева и титр-эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова.
Блэкаут в Киеве: возрастет ли количество автомобилей на дорогах
Эксперт рассказал, что если закрыть метрополитен, он не ожидает значительного роста количества автомобилей на дорогах.
— По нашим подсчетам, в Киеве уже используется около 90% автомобилей. То есть почти все, что может ездить по городу, уже ездит, — рассказал эксперт.
В то же время в среднем в одном автомобиле находится примерно полтора человека. Итак, единственный реальный резерв — это увеличение количества пассажиров в автомобилях. Фактически существует потенциал, чтобы люди брали с собой в дорогу соседей, друзей или коллег.
Поэтому в целом ожидается, что увеличение количества перевезенных пассажиров будет происходить именно за счет заполняемости автомобилей.
Эксперт рассказал, что для этого когда-то создавали чаты в мессенджерах и люди договаривались ехать на работу вместе. Однако это довольно сложный процесс, и нужно определенное время, чтобы люди смогли сплотиться.
Таким образом, драматического увеличения количества автомобилей на дорогах эксперт не ожидает, ведь только около 10% автомобилей в настоящее время не передвигаются по Киеву.
Смогут ли автобусы заменить метро в случае блэкаута Киева
Что касается общественного транспорта, то последствия блэкаута в Киеве более драматичны. Ведь в случае отключения метро мы получим значительный рост спроса на имеющиеся маршруты, в частности автобусы и маршрутки. Например, там, где раньше было 20 тысяч пассажиров в сутки, их количество может вырасти до 100 тысяч.
Если говорить о метрополитене, то фактически нужно будет куда-то деть около миллиона пассажиров и доставить их на работу. Этот поток будет распределяться между маршрутками и коммунальными автобусами.
— Если же дополнительно исключить трамваи и троллейбусы, появится еще несколько тысяч пассажиров, которых нужно пересадить на другой транспорт. Это фактически невозможно, ведь физически нет такого количества автобусов и маршруток. Там, где сейчас курсирует 20 автобусов, нужно было бы запустить 100, — подчеркнул эксперт.
Это нереально не только из-за отсутствия транспорта, но и из-за невозможности обеспечить интервалы движения. Вместо привычных 5-10 минут интервал должен составлять 40-20 или даже 10 секунд.
Эксперт добавил, что инфраструктура остановок не готова к такому количеству подвижного состава, ведь автобусам просто негде будет ехать и останавливаться.
Если смоделировать эту ситуацию, то без метрополитена Киев не сможет нормально справиться с таким пассажиропотоком.
Что будет в случае блэкаута в Киеве и как перевозить пассажиров
Эксперт видит несколько вариантов распределения пассажиров:
- Придется перераспределять рабочее время, а именно существенно сдвигать начало и конец рабочего дня, чтобы часть людей ехала очень рано, а часть — позже. Многие люди будут вынуждены отказаться от поездок.
- Возможно, придется действовать так, как во время ковида, а именно ввести проезд по пропускам в наземном транспорте и выдавать их работникам критической инфраструктуры.
Блэкаут в Киеве: заменят ли автобусы метро
Математически перевести один или полтора миллиона пассажиров с метро на наземный транспорт практически невозможно. Для этого нужно как минимум вдвое увеличить количество маршруток. Даже сейчас ими ежедневно пользуются около одного-полутора миллиона человек.
Проблема также в том, что маршруты будут заполняться неравномерно, поскольку спрос на них разный. Это огромная сложность.
Эксперт выразил надежду, что такого сценария удастся избежать, ведь решить проблему перевозки 1-1,5 млн пассажиров после закрытия метро фактически невозможно.