Росія не припиняє спроб залишити Україну без електроенергії та завдає ударів по критичній інфраструктурі. На тлі цих подій дедалі частіше з’являються розмови про можливий блекаут у Києві та інших містах України.

Про те, чи зможуть автобуси замінити метро та трамваї у разі блекауту у Києві, ми розпитали у розробника транспортної моделі Києва та титр-експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова.

Блекаут у Києві: чи зросте кількість авто на дорогах

Експерт розповів, що якщо закрити метрополітен, він не очікує значного зростання кількості автомобілів на дорогах.

– За нашими підрахунками, у Києві вже використовується близько 90% автомобілів. Тобто майже все, що може їздити містом, вже їздить, – розповів експерт.

Водночас у середньому в одному автомобілі перебуває приблизно півтори людини. Отже єдиний реальний резерв – це збільшення кількості пасажирів в автомобілях. Фактично існує потенціал, щоб люди брали із собою в дорогу сусідів, друзів або колег.

Тож загалом очікується, що збільшення кількості перевезених пасажирів відбуватиметься саме за рахунок заповнюваності авто.

Експерт розповів, що для цього колись створювали чати в месенджерах і люди домовлялися їхати на роботу разом. Однак це доволі складний процес, і потрібен певний час, щоб люди змогли згуртуватися.

Отже драматичного збільшення кількості автомобілів на дорогах експерт не очікує, адже лише близько 10% авто наразі не пересуваються Києвом.

Чи зможуть автобуси замінити метро у разі блекауту Києва

Що стосується громадського транспорту, то наслідки блекауту у Києві драматичніші. Адже в разі відключення метро ми отримаємо значне зростання попиту на наявні маршрути, зокрема автобуси та маршрутки. Наприклад, там, де раніше було 20 тисяч пасажирів на добу, їх кількість може зрости до 100 тисяч.

Якщо говорити про метрополітен, то фактично потрібно буде кудись подіти близько мільйона пасажирів і доставити їх на роботу. Цей потік розподілятиметься між маршрутками та комунальними автобусами.

– Якщо ж додатково виключити трамваї та тролейбуси, з’явиться ще кілька тисяч пасажирів, яких потрібно пересадити на інший транспорт. Це фактично неможливо, адже фізично немає такої кількості автобусів і маршруток. Там, де зараз курсує 20 автобусів, потрібно було б запустити 100, – наголосив експерт.

Це не реально не лише через відсутність транспорту, а й через неможливість забезпечити інтервали руху. Замість звичних 5–10 хвилин інтервал мав би становити 40–20 або навіть 10 секунд.

Експерт додав, що інфраструктура зупинок не готова до такої кількості рухомого складу, адже автобусам просто ніде буде їхати й зупинятися.

Якщо змоделювати цю ситуацію, то без метрополітену Київ не зможе нормально впоратися з таким пасажиропотоком.

Що буде у разі блекауту у Києві та як перевозити пасажирів

Експерт бачить кілька варіантів розподілу пасажирів:

Доведеться перерозподіляти робочий час, а саме суттєво зсувати початок і кінець робочого дня, щоб частина людей їхала дуже рано, а частина – пізніше. Багато людей будуть змушені відмовитися від поїздок.

Можливо, доведеться діяти так, як під час ковіду, а саме запровадити проїзд за перепустками в наземному транспорті та видавати їх працівникам критичної інфраструктури.

Блекаут у Києві: чи замінять автобуси метро

Математично перевести один або півтора мільйона пасажирів з метро на наземний транспорт практично неможливо. Для цього потрібно щонайменше вдвічі збільшити кількість маршруток. Навіть зараз ними щодня користуються близько одного–півтора мільйона осіб.

Проблема також у тому, що маршрути будуть заповнюватися нерівномірно, оскільки попит на них різний. Це величезна складність.

Експерт висловив сподівання, що такого сценарію вдасться уникнути, адже вирішити проблему перевезення 1-1,5 млн. пасажирів після закриття метро фактично неможливо.

