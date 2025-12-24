Малиновская Ангелина, редактор ленты
3 мин.
Коммуналка и топливо: учреждения, размещающие ВПЛ, будут получать компенсации
Главное
- Кабмин принял решение компенсировать расходы учреждениям, временно бесплатно размещающим ВПЛ.
- Это касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.
Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают ВПЛ, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабмин работает над улучшением условий размещения ВПЛ
В частности, компенсация касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.
Ключевые изменения:
Сейчас смотрят
- компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы — на период до двух месяцев с момента подачи заявления;
- будет учитываться фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания;
- упрощается процесс подтверждения затрат. Теперь достаточно чеков и квитанций — без дополнительных запросов в профильные органы;
- увеличивается норма социальной жилой площади, которую учитывают для компенсации отопления: до базовых 13,65 кв. м на одного человека будет дополнительно учтено еще 7,35 кв. м площади общего использования.
— Важно, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины — получали для этого необходимые инструменты, — отметила Свириденко.
Как пишет Минсоцполитики, принятые изменения наработают гибкий механизм поддержки лиц в кризисных ситуациях и обеспечат непрерывность оказания помощи.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.