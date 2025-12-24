Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают ВПЛ, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кабмин работает над улучшением условий размещения ВПЛ

В частности, компенсация касается оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.

Ключевые изменения:

Сейчас смотрят

компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют статуса ВПЛ и восстанавливают документы — на период до двух месяцев с момента подачи заявления;

будет учитываться фактическое время пребывания ВПЛ в местах временного проживания;

упрощается процесс подтверждения затрат. Теперь достаточно чеков и квитанций — без дополнительных запросов в профильные органы;

увеличивается норма социальной жилой площади, которую учитывают для компенсации отопления: до базовых 13,65 кв. м на одного человека будет дополнительно учтено еще 7,35 кв. м площади общего использования.

— Важно, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины — получали для этого необходимые инструменты, — отметила Свириденко.

Как пишет Минсоцполитики, принятые изменения наработают гибкий механизм поддержки лиц в кризисных ситуациях и обеспечат непрерывность оказания помощи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.