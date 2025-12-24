Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Кабмін працює над покращенням умов розміщення ВПО

Зокрема компенсація стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива.

Ключові зміни:

Зараз дивляться

компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи — на період до двох місяців з моменту подання заяви;

буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання;

спрощуємо процес підтвердження витрат. Тепер достатньо лише чеків і квитанцій — без додаткових запитів у профільні органи;

збільшується норма соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.

– Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти, – зауважила Свириденко.

Як наголошує Мінсоцполітики, ухвалені зміни напрацюють гнучкий механізм підтримки осіб у кризових ситуаціях та забезпечать безперервність надання допомоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.