Относительное большинство украинцев до сих пор считает НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины.

Об этом говорится в результатах опроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

Гарантии безопасности

Согласно опросу, по сравнению с декабрем 2024 года доля украинцев, считающих вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности, снизилась с 55% до 38%.

Сейчас смотрят

Однако такое снижение не сопровождается ростом симпатий к внеблоковому статусу Украины. За год заметно выросла доля тех, кто считает действенными соглашения о стратегическом сотрудничестве с отдельными странами НАТО (с 9% до 15%).

Выросла также поддержка нейтрального статуса Украины, но при условии международных гарантий безопасности (с 12% до 16%).

Также украинцы поддерживают вариант оборонной способности Украины, даже без внешних гарантий (с 3% до 7%).

— Эти сдвиги свидетельствуют не столько об изменении ценностных ориентаций, сколько о росте сомнений относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны и неоднозначных сигналов от международных партнеров, — отмечают социологи.

Красные линии

В выводах опроса отмечается, что для большинства украинцев неприемлемы ряд требований из 28 пунктов так называемого мирного плана, разработанного россиянами под эгидой США.

Так, 76% опрошенных украинцев против признания оккупированных территорий частью Российской Федерации. На это могут согласиться только 13%.

Наибольшая доля респондентов, согласных отдать оккупированные территории России, приходится на центральные (22%) и восточные области (21%). В южных областях таких респондентов 12%, а в западных — менее 2%.

На сокращение численности украинской армии до 600 тыс. военнослужащих не согласны 70% украинцев, а 20% считают это требование приемлемым.

Сокращение численности ВСУ является приемлемым для 6% населения западных областей. В центральных и восточных регионах соглашаются на это условие почти четверть опрошенных. Население южных областей (53%) считает приемлемым сокращение украинской армии до 600 тысяч.

61% опрошенных украинцев выступают против того, чтобы меньшая часть замороженных российских активов пошла на восстановление Украины, а большая – на российско-американские проекты.

В то же время 22% опрошенных считают такую уступку приемлемой.

Меньше всего на такое условие готовы согласиться в западных (14%) и восточных областях (19,5%). В центральных областях 30,5% опрошенных могли бы поддержать такое условие. В южных областях 55% готовы согласиться на это условие.

На отказ от вступления Украины в НАТО готовы согласиться 35% опрошенных украинцев, однако 51% против.

Меньше всего сторонников отказа от вступления в НАТО в западных областях — 15%. В центральном и южном макрорегионах 52% готовы отказаться от вступления в НАТО.

В восточных областях абсолютное большинство — 53% — считает неприемлемым отказ от вступления в НАТО.

— Украинцы, которые не верят в победу Украины, в основном соглашались на уступки, чем те, кто верит в победу, — подчеркнули социологи.

Например, 70% украинцев, которые не верят в победу Украины, готовы отказаться от вступления в НАТО ради прекращения войны. А среди тех, кто верит в победу, 73% не готовы принять эту уступку.

Опрос проведен совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.