Відносна більшість українців досі вважає НАТО найкращою гарантією безпеки для України.

Про це йдеться у результатах опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Гарантії безпеки для України

Згідно з опитуванням, у порівнянні із груднем 2024 року частка українців, які вважають вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилася з 55% до 38%.

Зараз дивляться

Проте таке зниження не супроводжується зростанням симпатій до позаблокового статусу України. За рік помітно зросла частка тих, хто вважає дієвими угоди про стратегічну співпрацю з окремими країнами НАТО (з 9% до 15%).

Зросла також підтримка нейтрального статусу України, але за умови міжнародних гарантій безпеки (з 12% до 16%).

Також українці підтримують варіант оборонної спроможності України, навіть без зовнішніх гарантій (з 3% до 7%).

— Ці зрушення свідчать не так про зміну ціннісних орієнтацій, як про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни та неоднозначних сигналів від міжнародних партнерів, — наголошують соціологи.

Червоні лінії

У висновках опитування зазначається, що для більшості українців є неприйнятними низка вимог із 28 пунктів так званого мирного плану, які розробили росіяни під егідою США.

Так, 76% опитаних українців проти визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. На це можуть погодитися лише 13%.

Найбільша частка респондентів, які погоджуються віддати окуповані території Росії, припадає на центральні (22%) та східні області (21%). У південних областях таких респондентів 12%, а у західних – менше ніж 2%.

На скорочення чисельності української армії до 600 тис. військовослужбовців не погоджуються 70% українців, а 20% вважають цю вимогу прийнятною.

Скорочення чисельності ЗСУ є прийнятним для 6% населення західних областей. У центральних та східних регіонах погоджуються на цю умову майже чверть опитаних. Населення південних областей (53%) вважає прийнятним скорочення української армії до 600 тисяч.

61% опитаних українців виступають проти того, щоб менша частина заморожених російських активів пішла на відновлення України, а більша – на російсько-американські проєкти.

Водночас 22% опитаних вважають таку поступку прийнятною.

Найменше на таку умову готові погодитися у західних (14%) та східних областях (19,5%). У центральних областях 30,5% опитаних могли б підтримати таку умову. У південних областях 55% готові погодитися на цю умову.

На відмову від вступу України до НАТО готові погодитися 35% опитаних українців, втім 51% проти.

Найменше прихильників відмови від вступу до НАТО у західних областях — 15%. У центральному та південному макрорегіонах 52% готові відмовитися від вступу до НАТО.

У східних областях абсолютна більшість — 53% — вважає неприйнятним відмову від вступу до НАТО.

— Українці, які не вірять у перемогу України, здебільшого погоджувалися на поступки, ніж ті, хто вірить у перемогу, — наголосили соціологи.

Наприклад, 70% українців, які не вірять у перемогу України, готові відмовитися від вступу до НАТО заради припинення війни. А серед тих, хто вірить у перемогу, 73% не готові прийняти цю поступку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.