Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% граждан, однако только 53% верят в способность Альянса защитить страну в случае нападения России.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября по заказу Киевского форума по безопасности.

Отношение украинцев к международным организациям

Наиболее эффективным способом обеспечить безопасность Украины 42,4% опрошенных считают членство в НАТО. На втором месте по популярности стоят двусторонние соглашения со странами-партнерами — их выбрали 16,9% респондентов.

Что касается отношения украинцев к международным организациям, Евросоюз поддерживают 86,9% респондентов, из них 40,4% оценивают ЕС вполне положительно, а 46,5% — преимущественно положительно.

НАТО поддерживают 76,1% украинцев. Из них 34,8% выразили вполне положительное отношение к Альянсу, 41,3% — преимущественно положительное.

Украинцы проявляют категорическое неприятие Шанхайской организации сотрудничества (баланс отношения -49,9%), ОДКБ (-69,1%) и БРИКС (-69,1%).

Среди тех, кто принял бы участие в референдуме о вступлении в НАТО, 82,9% отдали бы свои голоса “за”. В случае референдума о вступлении в ЕС «за» проголосовали бы 81,7% респондентов, 9% — против.

Гарантии безопасности для Украины

В то же время 26,2% украинцев не верят в способность НАТО защитить страну. 26,4% убеждены, что РФ точно планирует нападение на одну из стран Альянса, еще 42,8% допускают такую возможность.

Что касается надежности гарантий безопасности для Украины, 35,3% респондентов считают вступление в НАТО вполне надежной гарантией, еще 32,4% оценивают ее как скорее надежную.

Создание многосторонних партнерских гарантий на уровне лидеров государств считают вполне надежными 22,9%, а скорее надежными — 39,4%.

Укрепление ВСУ и оборонных возможностей страны без ограничений с обеспечением стабильного финансирования поддерживают 56,1% и 32,1% опрошенных соответственно.

Создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и РФ в рамках мирного соглашения и развертывание в Украине европейского военного контингента считают вполне надежными гарантиями 29,8% опрошенных, еще 35,7% — скорее надежными.

Размещение в Украине бойцов американских частных военных компаний считают вполне надежным 29,3%, еще 30,7% — скорее надежным.

Обеспечение эффективной санкционной политики считают надежным — 38,5% и 27,8% соответственно, а открытие переговорного процесса о вступлении в ЕС — 34,5% и 32,6%.

Лидер поддержки Украины

Чаще всего украинцы называют ЕС лидером поддержки Украины в войне с РФ. Такое мнение высказали 34,6% респондентов. США считают лидером поддержки 21,9%, Великобританию — 10,6%, Германию — 5,7%, страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) — 3,4%, страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) — 2,3%, Францию — 2,3%, Польшу — 1,5%.

Что касается надежности гарантий безопасности, 61,9% опрошенных считают, что ЕС соблюдет взятые обязательства и сможет защитить Украину.

Для НАТО этот показатель составляет 54,8%, для Великобритании — 49,4%, США — 44%, Германии — 35,7%, остальных стран — менее 25%.

63,8% украинцев уверены, что страны Балтии выполнят гарантии, но не смогут обеспечить защиту.

Более 50% такого же мнения об Италии, Чехии, Канаде, Польше, Франции и странах Северной Европы. Что касается Германии — 48,3%, Турции — 46,1%, США — 26%, ЕС — 23,9%.

Большинство украинцев убеждены, что РФ и Китай не будут соблюдать гарантии в случае их предоставления — 90% и 74,3% соответственно. 13,2% респондентов считают, что США не будут соблюдать гарантии, 5,9% такого же мнения о ЕС.

Опрос методом face-to-face проводился на подконтрольных правительству территориях Украины среди 1 210 респондентов в возрасте от 18 лет по стратифицированной многоступенчатой выборке со случайным отбором на первых этапах и квотным методом на заключительном этапе.

Структура выборки воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий по состоянию на начало 2022 года.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%, возможны дополнительные систематические отклонения, обусловленные последствиями агрессии РФ.

