Обновлено актуальную карту бомбоубежищ или укрытий Киева, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные убежища расположены по всей территории Киева.

Карта укрытий Киев

По данным интерактивной карты укрытий в Киеве, некоторые из них расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае ракетных ударов или обстрелов российской армии.

Согласно интерактивной карте укрытий в Киеве, больше всего подземных убежищ расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.