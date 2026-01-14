Лица, которые из-за болезни, травмы или врожденных пороков потеряли трудоспособность полностью или частично, имеют право на получение пенсии по инвалидности.

Факты ICTV узнавали, как оформить пенсию по инвалидности в Украине и что для этого нужно.

Порядок назначения пенсии

Право на пенсию по инвалидности возникает с момента установления инвалидности. Для ее назначения необходимо обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после установления инвалидности.

Законодательство Украины четко определяет условия и порядок назначения пенсии по инвалидности, в частности необходимость иметь определенный страховой стаж. Размер пенсии зависит от степени утраты трудоспособности (группы инвалидности) и других факторов, предусмотренных законом.

Важно отметить, что инвалидность может наступить в любом возрасте, и даже если лицо уже достигло пенсионного возраста, но приобрело инвалидность, оно имеет право на пенсию при условии наличия минимального страхового стажа. Особые условия предусмотрены для военнослужащих, получивших инвалидность во время срочной службы.

Как подать заявление на назначение пенсии по инвалидности и куда обращаться

Заявитель имеет право подать заявление на получение услуги по назначению пенсии по инвалидности лично, через уполномоченное им лицо, путем направления почтового отправления с описью вложения (заказным письмом) или в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Документы для оформления пенсии по инвалидности:

Заявление, в котором вы выражаете свою просьбу о назначении пенсии.

Паспорт или свидетельство о рождении. Для владельцев ID-карты дополнительно необходима справка о регистрации места жительства.

Идентификационный код.

Документы о трудовом стаже, а именно трудовая книжка и ведомость о заработной плате.

Документы, подтверждающие инвалидность, то есть справка экспертной команды, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны и тому подобное.

Справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах.

Фотография для оформления пенсионного удостоверения.

Дополнительные документы для военнослужащих

Во время срочной службы это свидетельство о болезни, выданное военным комиссариатом, или справка военно-врачебной комиссии.

После увольнения это справка военного комиссариата о прохождении службы и заключение экспертной команды о связи инвалидности с военной службой.

Источник : Пенсионный фонд