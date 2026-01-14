Особи, які через хворобу, травму або вроджені вади втратили працездатність повністю або частково, мають право на отримання пенсії з інвалідності.

Факти ICTV дізнавалися, як оформити пенсію з інвалідності в Україні та що для цього треба.

Порядок призначення пенсії

Право на пенсію з інвалідності виникає з моменту встановлення інвалідності. Для її призначення необхідно звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності.

Зараз дивляться

Законодавство України чітко визначає умови та порядок призначення пенсії з інвалідності, зокрема необхідність мати певний страховий стаж. Розмір пенсії залежить від ступеня втрати працездатності (групи інвалідності) та інших факторів, передбачених законом.

Важливо зазначити, що інвалідність може настати в будь-якому віці, і навіть якщо особа вже досягла пенсійного віку, але стала інвалідом, вона має право на пенсію за умови наявності мінімального страхового стажу. Особливі умови передбачені для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час строкової служби.

Як подати заяву на призначення пенсії з інвалідності та куди звертатися

Заявник має право подати заяву на отримання послуги з призначення пенсії з інвалідності особисто, через уповноважену ним особу, шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення (рекомендованим листом) або в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Документи для оформлення пенсії з інвалідності:

Заява, в якій ви висловлюєте своє прохання про призначення пенсії.

Паспорт або свідоцтво про народження. Для власників ID-картки додатково необхідна довідка про реєстрацію місця проживання.

Ідентифікаційний код.

Документи про трудовий стаж, а саме трудова книжка та відомість про заробітну плату.

Документи, що підтверджують інвалідність, тобто довідка експертної команди, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо.

Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Фотографія для оформлення пенсійного посвідчення.

Додаткові документи для військовослужбовців

Під час строкової служби це свідоцтво про хворобу, видане військовим комісаріатом, або довідка військово-лікарської комісії.

Після звільнення це довідка військового комісаріату про проходження служби та висновок експертної команди про зв’язок інвалідності з військовою службою.

Джерело : Пенсійний фонд