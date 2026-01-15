Льготы и выплаты для многодетных семей 2026 – что предусмотрено в Украине
Обретение семьей статуса многодетной дает ей право на получение помощи от государства. На какие льготы и выплаты имеет право многодетная семья – читайте в материале Фактов ICTV.
Какие семьи могут получить статус многодетных
Семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, в Украине имеют статус многодетных. При определении статуса многодетной семьи учитываются также:
- усыновленные дети;
- дети одного из супругов от предыдущего брака, проживающие вместе с новой семьей своего отца или матери;
- совершеннолетние дети до 23 лет, получающие образование на дневной форме обучения и проживающие вместе с родителями.
В Украине для таких семей предусмотрен целый ряд льгот и социальных выплат, регулируемый ст. 13 закона Об охране детства.
Какие льготы могут получить многодетные семьи
Многодетные семьи имеют право на 50% скидку на оплату:
- квартирной платы и отопления (21 кв.м. общей площади на каждого члена семьи и 10,5 кв.м. на семью);
- других коммунальных услуг, включая стоимость баллонного газа для плиты;
- отопление жидким или твердым топливом, если в доме, где проживает многодетная семья, нет централизованного отопления;
- стационарного телефона (а также на внеочередную его установку).
Эти льготы предоставляются только в том случае, когда совокупный доход семьи не превышает установленного законом уровня.
Кроме этого, многодетные семьи обеспечиваются жильем согласно закону О жилищном фонде социального назначения:
- вне очереди – семьи, имеющие пятерых или больше детей и при одновременном рождении трех и более детей;
- в первую очередь – многодетные родители-одиночки или при рождении у семьи двойни.
Также законодательством Украины предусмотрены дополнительные льготы для многодетных матерей:
- пенсия за особые заслуги перед Украиной – для матерей, родивших или усыновивших не менее пяти детей (надбавка к основной пенсии в размере 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
- дополнительные 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску – женщинам, имеющим двух или более детей младше 15 лет;
- звание “Мать-героиня” – женщинам, усыновившим или родившим и воспитавшим по крайней мере до восьми лет пять или более детей.
Какие льготы предусмотрены детям из многодетных семей
Детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:
- бесплатные медикаменты (только по рецепту врача);
- медицинское обследование и диспансеризация ежегодно в государственных и коммунальных медицинских учреждениях;
- зубопротезирование за счет государства;
- первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках;
- бесплатный проезд общественным транспортом, в том числе междугородными маршрутами (кроме такси);
- бесплатное оздоровление и отдых;
- социальная стипендия студентам из многодетных семей;
- 50% скидка или освобождение от оплаты за пребывание и питание детей в детских садах и яслях (в зависимости от дохода семьи);
- бесплатное внешкольное образование;
- льготное кредитование на оплату высшего и профессионально-технического образования детей.
Какие выплаты могут получить многодетные семьи – суммы
Многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2026 году сумма выплат составляет 2 100 грн в месяц.
Помощь начинают выплачивать после подачи заявления от одного из родителей. Заявление можно подать в любое время до достижения ребенком шестилетнего возраста.
Сумма этой помощи включается в совокупный доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.