Обретение семьей статуса многодетной дает ей право на получение помощи от государства. На какие льготы и выплаты имеет право многодетная семья – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие семьи могут получить статус многодетных

Семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, в Украине имеют статус многодетных. При определении статуса многодетной семьи учитываются также:

усыновленные дети;

дети одного из супругов от предыдущего брака, проживающие вместе с новой семьей своего отца или матери;

совершеннолетние дети до 23 лет, получающие образование на дневной форме обучения и проживающие вместе с родителями.

В Украине для таких семей предусмотрен целый ряд льгот и социальных выплат, регулируемый ст. 13 закона Об охране детства.

Какие льготы могут получить многодетные семьи

Многодетные семьи имеют право на 50% скидку на оплату:

квартирной платы и отопления (21 кв.м. общей площади на каждого члена семьи и 10,5 кв.м. на семью);

других коммунальных услуг, включая стоимость баллонного газа для плиты;

отопление жидким или твердым топливом, если в доме, где проживает многодетная семья, нет централизованного отопления;

стационарного телефона (а также на внеочередную его установку).

Эти льготы предоставляются только в том случае, когда совокупный доход семьи не превышает установленного законом уровня.

Кроме этого, многодетные семьи обеспечиваются жильем согласно закону О жилищном фонде социального назначения:

вне очереди – семьи, имеющие пятерых или больше детей и при одновременном рождении трех и более детей;

в первую очередь – многодетные родители-одиночки или при рождении у семьи двойни.

Также законодательством Украины предусмотрены дополнительные льготы для многодетных матерей:

пенсия за особые заслуги перед Украиной – для матерей, родивших или усыновивших не менее пяти детей (надбавка к основной пенсии в размере 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);

дополнительные 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску – женщинам, имеющим двух или более детей младше 15 лет;

звание “Мать-героиня” – женщинам, усыновившим или родившим и воспитавшим по крайней мере до восьми лет пять или более детей.

Какие льготы предусмотрены детям из многодетных семей

Детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:

бесплатные медикаменты (только по рецепту врача);

медицинское обследование и диспансеризация ежегодно в государственных и коммунальных медицинских учреждениях;

зубопротезирование за счет государства;

первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках;

бесплатный проезд общественным транспортом, в том числе междугородными маршрутами (кроме такси);

бесплатное оздоровление и отдых;

социальная стипендия студентам из многодетных семей;

50% скидка или освобождение от оплаты за пребывание и питание детей в детских садах и яслях (в зависимости от дохода семьи);

бесплатное внешкольное образование;

льготное кредитование на оплату высшего и профессионально-технического образования детей.

Какие выплаты могут получить многодетные семьи – суммы

Многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2026 году сумма выплат составляет 2 100 грн в месяц.

Помощь начинают выплачивать после подачи заявления от одного из родителей. Заявление можно подать в любое время до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Сумма этой помощи включается в совокупный доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.