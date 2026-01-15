Пільги та виплати для багатодітних сімей 2026 – що передбачено в Україні
Набуття родиною статусу багатодітної надає їй право на отримання допомоги від держави. На які саме пільги та виплати має право багатодітна сім’я – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які сім’ї можуть отримати статус багатодітних
Сім’ї, які виховують трьох або більше неповнолітніх дітей, в Україні мають статус багатодітних. Під час визначення статусу багатодітної сім’ї враховуються також:
- всиновлені діти;
- діти одного з подружжя від попереднього шлюбу, що проживають разом із новою сім’єю свого батька або матері;
- повнолітні діти віком до 23 років, що навчаються за денною формою отримання освіти і проживають разом із батьками.
В Україні для таких сімей передбачено низку пільг та соціальних виплат, що регулюється ст. 13 Закону Про охорону дитинства.
Які пільги можуть отримати багатодітні сім’ї
Багатодітні сім’ї мають право на 50% знижки на оплату:
- за квартиру та опалення (21 кв.м загальної площі на кожного члена сім’ї та 10,5 кв.м на родину);
- інших комунальних послуг, зокрема вартості балонного газу для плити;
- опалення рідким чи твердим паливом, якщо в будинку, де мешкає багатодітна сім’я немає централізованого опалення;
- стаціонарного телефону (а також позачергове його встановлення).
Ці пільги надаються лише в тому разі, якщо сукупний дохід родини не перевищує встановленого законом рівня.
Крім того, багатодітні сім’ї забезпечуються житлом відповідно до закону Про житловий фонд соціального призначення:
- позачергово – сім’ї, які мають п’ятьох чи більше дітей та при одночасному народженні трьох і більше дітей;
- першочергово – багатодітні батьки-одинаки або при народженні у родини двійні.
Також законодавством України передбачено додаткові пільги для матерів, які народили або усиновили трьох чи більше дітей і виховали їх щонайменше до шестирічного віку:
- пенсія за особливі заслуги перед Україною – для матерів, які народили або всиновили не менш як п’ятеро дітей (надбавка до основної пенсії в розмірі 35-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб);
- додаткові 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки – жінкам, що мають двох або більше дітей віком до 15 років;
- звання “Мати-героїня” – жінкам, які усиновили або народили та виховали принаймні до восьми років п’ятьох або більше дітей.
Які пільги передбачено дітям з багатодітних сімей
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
- безоплатні ліки (тільки за рецептом лікаря);
- медичне обстеження і диспансеризація раз на рік у державних та комунальних медичних закладах;
- зубопротезування за рахунок держави;
- першочергове обслуговування в медичних закладах та аптеках;
- безоплатний проїзд громадським транспортом, зокрема міжміськими маршрутами (крім таксі);
- безоплатне оздоровлення та відпочинок;
- соціальна стипендія студентам з багатодітних сімей;
- 50% знижки або звільнення від оплати за перебування та харчування дітей у дитячих садках та яслах (залежно від доходу сім’ї);
- безоплатне здобуття позашкільної освіти;
- пільгове кредитування на оплату вищої та професійно-технічної освіти дітей.
Які виплати можуть отримати багатодітні сімʼї – суми
Багатодітні родини отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2026 році сума виплат становить 2 100 грн на місяць.
Допомогу починають виплачувати після подання заяви від одного з батьків. Заяву можна подати у будь-який час до досягнення дитиною шестирічного віку.
Сума цієї допомоги включається до сукупного доходу сім’ї для розрахунку і призначення субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних сімей.