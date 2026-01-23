Насосные станции используются для обеспечения частных домов водой там, где нет централизованного водоснабжения. Они позволяют поддерживать бесперебойную подачу воды для бытовых нужд, но в холодное время года оборудование становится уязвимым к низким температурам.

Замерзшая насосная станция или вода в системе может привести к поломке насоса, трещинам в трубах и выходу из строя всего водопровода.

Что делать, если замерзла вода в насосной станции, читайте в нашем материале.

Замерзшая насосная станция: что делать

Чтобы такого не происходило, необходимо правильно выбирать насос. Оптимальный вариант — устройство со специальной функцией Антизамерзание, которое способно работать при температурах до -25 °C.

Насосы без такой функции требуют дополнительной защиты, если их корпус или трубы расположены на улице или в неотапливаемом помещении. Устанавливать насос нужно в помещениях с отоплением или подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

Для подземных установок необходимо, чтобы глубина монтажа была больше средней глубины промерзания почвы. Например, если земля промерзает примерно на 70 сантиметров, насосную станцию следует установить на глубине 80-100 см.

Чтобы максимально защитить систему от замерзания, рекомендуется утеплять трубы, по которым вода подается в дом. Для этого подходят полиэтилен, полипропилен или другие теплоизоляционные материалы.

Трубы большего диаметра обеспечивают больший объем воды, что также снижает вероятность ее замерзания. Практичным решением является использование труб с быстроразъемными соединениями, которые упрощают доступ к проблемным участкам для устранения льда. Перед наступлением холодов важно очистить корпус насоса, рабочее колесо и трубы от загрязнений и ржавчины, ведь грязная вода замерзает быстрее.

Для эффективной защиты и восстановления работы насосной станции следует соблюдать несколько базовых правил:

Чтобы избежать замерзания, выбирайте морозостойкое оборудование, устанавливайте его в теплых или отапливаемых помещениях, утепляйте трубы и регулярно очищайте систему.

Для защиты от льда, при длительном простое можно слить остатки воды через сливной клапан и закрыть входы и выходы. Перед запуском насос снова наполняют водой.

Замерзла насосная станция и не включается: как отогреть

Если насосная станция все же замерзла и не включается, первоочередная задача — не запускать ее, чтобы избежать поломки двигателя и повреждения конструкции.

Что делать, если замерзла насосная станция:

Размораживать систему следует постепенно. Трубы оборачивают полотенцем или другим теплоизоляционным материалом, после чего постепенно поливают горячей водой или используют водяной пар.

Нельзя лить кипяток непосредственно на трубы, так как резкий перепад температур может вызвать трещины и ускорить старение материала. Также можно разместить источник тепла рядом с корпусом насоса и трубами, например небольшой костер или плиту, соблюдая правила пожарной безопасности.

Особое внимание следует уделить аккуратности при устранении ледяных пробок. Механические удары или вибрация корпуса категорически запрещены, ведь даже небольшое повреждение может вывести насос из строя. Для водяных насосов, используемых периодически, замерзание корпуса особенно опасно — он может треснуть, если насос долго оставался на морозе без воды.

Благодаря этим мерам владельцы могут обеспечить бесперебойную работу насосной станции в течение зимнего периода. Утепление корпуса и труб, правильный выбор места установки, своевременная очистка и соблюдение правил размораживания помогают сохранить работоспособность насоса даже при сильных морозах.

