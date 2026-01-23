Насосні станції використовуються для забезпечення приватних будинків водою там, де немає централізованого водопостачання. Вони дозволяють підтримувати безперебійне постачання води для побутових потреб, але в холодну пору року обладнання стає вразливим до низьких температур.

Замерзла насосна станція або вода в системі може призвести до поломки насоса, тріщин у трубах та виходу з ладу всього водопроводу.

Що робити, якщо замерзла вода в насосній станції, читайте в нашому матеріалі.

Замерзла насосна станція: що робити

Щоб такого не траплялося, необхідно правильно обирати насос. Оптимальний варіант – пристрій зі спеціальною функцією Антизамерзання, який здатен працювати при температурах до -25 °C.

Насоси без такої функції потребують додаткового захисту, якщо їхній корпус або труби розташовані на вулиці або в неопалюваному приміщенні. Встановлювати насос потрібно у приміщеннях з опаленням або підключених до централізованої системи теплопостачання.

Для підземних установок необхідно, щоб глибина монтажу була більшою за середню глибину промерзання ґрунту. Наприклад, якщо земля промерзає приблизно на 70 сантиметрів, насосну станцію слід встановити на глибині 80-100 см.

Щоб максимально захистити систему від замерзання, рекомендується утеплювати труби, через які вода подається до будинку. Для цього підходять поліетилен, поліпропілен або інші теплоізоляційні матеріали.

Труби більшого діаметру забезпечують більший об’єм води, що теж зменшує ймовірність її замерзання. Практичним рішенням є використання труб зі швидкороз’ємними з’єднаннями, які спрощують доступ до проблемних ділянок для усунення льоду. Перед настанням холодів важливо очистити корпус насоса, робоче колесо та труби від забруднень і іржі, адже брудна вода замерзає швидше.

Для ефективного захисту та відновлення роботи насосної станції варто дотримуватися кількох базових правил:

Щоб уникнути замерзання, обирайте морозостійке обладнання, встановлювати його у теплих або опалюваних приміщеннях, утеплювати труби та регулярно очищати систему.

Для захисту від льоду при тривалому простої можна злити залишки води через зливний клапан і закрити входи та виходи. Перед запуском насос знову наповнюють водою.



Замерзла насосна станція і не вмикається: як відігріти

Якщо насосна станція все ж замерзла і не вмикається, першочергове завдання – не запускати її, щоб уникнути поломки двигуна та пошкодження конструкції.

Що робити, якщо замерзла насосна станція:

Розморожувати систему слід поступово. Труби обгортають рушником або іншим теплоізоляційним матеріалом, після чого поступово поливають гарячою водою або використовують водяну пару.

Не можна лити окріп безпосередньо на труби, бо різкий перепад температур може спричинити тріщини та прискорити старіння матеріалу. Також можна розмістити джерело тепла поруч із корпусом насоса та трубами, наприклад невелике вогнище або плиту, дотримуючись правил пожежної безпеки.

Особливу увагу слід приділити акуратності під час усунення льодових пробок. Механічні удари або вібрація корпусу категорично заборонені, адже навіть невелике пошкодження може вивести насос із ладу. Для водяних насосів, що використовуються періодично, замерзання корпусу особливо небезпечне — він може тріснути, якщо насос довго залишався на морозі без води.

Завдяки цим заходам власники можуть забезпечити безперебійну роботу насосної станції протягом зимового періоду. Утеплення корпусу та труб, правильний вибір місця установки, своєчасне очищення та дотримання правил розморожування допомагають зберегти працездатність насоса навіть при сильних морозах.

