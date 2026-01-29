Українські військовослужбовці та їхні родини мають чималий перелік пільг, додаткових виплат та соціальних гарантій від держави.

На які саме пільги можуть розраховувати українські військові та їхні родини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пільги для військових та членів їхніх сімей

Для чинних військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей в Україні передбачена низка пільг.

Зараз дивляться

Безкоштовний проїзд

Згідно з законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, українські військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право на безкоштовний проїзд в Україні всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення, а також автобусами приміських маршрутів.

Крім того, військові також мають право на придбання квитків для себе та родини поза чергою, а також знижку 50% під час користування міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом.

Також військові можуть перевозити до 20 т особистих речей в контейнерах залізничним транспортом. Це право забезпечується під час переведення чи звільнення з військової служби.

Також безкоштовний проїзд надається військовим під час поїздки:

у відрядження;

у відпустку в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

під час переведення на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного під час звільнення з військової служби, в межах України.

Медична допомога

Українські військові мають право на безкоштовну реабілітацію та лікування, відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у зв’язку з хворобою.

Загалом військовим надаються пільги на окремі медичні послуги:

у зв’язку з хворобою військовослужбовцю надається відпустка для лікування зі збереженням матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Терміни відпустки залежать від важкості захворювання;

безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація, грошова допомога на оздоровлення (для учасників бойових дій);

охорона здоров’я та медична допомога;

одноразова грошова допомога після поранення;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;

безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення;

першочергове безоплатне протезування зубів, але не з дорогоцінних металів;

безкоштовне лікування у санаторіях або одержання компенсації за самостійно оплачене лікування.

Правова допомога

УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну правову допомогу.

Тобто якщо військовому знадобиться допомога під час складання процесуальних документів (позовних заяв) чи буде потрібне представництво інтересів у суді, вони зможуть безкоштовно отримати ці послуги.

Пільги на освіту

Учасникам бойових дій держава забезпечує цільову підтримку для здобуття вищої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої у державних та комунальних закладах освіти.

Також надаються:

соціальні стипендії;

безоплатне проживання в гуртожитку;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Пільги дітям військових

Дітям військовослужбовців за місцем проживання першочергово надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Як діти учасників бойових дій, так і самі УБД мають право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Крім того, діти, які навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, а також можуть отримувати соціальну стипендію (за умови, що у студента немає заборгованості з навчання).

Пенсії та оплата ЖКП

Учасники бойових дій мають право:

Сплачувати комунальні послуги зі знижкою у 75%. Людям з інвалідністю надається 100% знижки на комунальні послуги.

Мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт.

Отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу.

Першочергово вступати до житлово­будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Позачергово користуватися всіма послугами зв’язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні телефони. Абонементна плата за користування телефоном для УБД встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Це передбачено законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зверніть увагу! Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Щоб отримувати виплати, потрібно оформити відповідні пільги.

Для цього особи зі вже оформленим статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.