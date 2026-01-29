Орден За мужество — это украинская государственная награда, которой отмечают военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.

Орден За мужество имеет I, II и III степени. Факты ICTV узнали, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать украинцы с орденом За мужество III степени.

Орден За мужество III степени: что это

Это награда, изготовленная из нейзильбера, имеющая форму креста с широкими заостренными концами. Посередине — равносторонний крест, покрытый белой эмалью, на котором размещен круглый медальон с изображением малого Государственного Герба Украины.

Лента ордена III степени шелковая муаровая, синего цвета с продольными полосками: широкими — желтой посредине и двумя синими по бокам, узкими — малиновой и белой между ними и желтой по краям.

Награждение орденом может происходить посмертно. Присвоить орден За мужество могут только указом президента Украины, соответственно, лишить человека отличия может только президент в случае осуждения кавалера за тяжкое преступление.

Высшей степенью отличия является I степень, а награждение орденом За мужество происходит последовательно, начиная с III степени.

Выплаты и льготы ордена За мужество III степени

Украинцы, награжденные государственными наградами, имеют определенные льготы и привилегии.

Например, по закону, военные, получившие три степени ордена За мужество, имеют право на почетное погребение на Национальном военном мемориальном кладбище.

В соответствии со ст 16, раздела III закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, кавалеры ордена За мужество имеют ежемесячные выплаты денежной помощи.

Полные кавалеры ордена (которые получили все три степени) могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. То есть они ежемесячно будут получать денежную выплату в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, в 2026 году — 8 647 гривен.

Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежной помощи в размере минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена За мужество всех трех степеней.

То есть в случае гибели награжденных орденами средства будут получать члены их семей.

Кроме того, по словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, человек, принимавший непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и, начиная с 2014 года, награжденный орденом За мужество трех степеней (то есть, человек получил все три степени), признается лицом, имеющим особые заслуги перед Родиной.

— Полный перечень льгот, которые предоставляются лицам имеющим особые заслуги перед Родиной, закреплен в статье 16 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Адвокат выделяет несколько основных льгот, на которые имеют право полные кавалеры ордена За мужество:

надбавки к пенсиям, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь, выплачиваемой вместо пенсии, которые они получают, в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины;

по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное бесплатное личное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов, внеочередная бесплатная личная госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. Эти льготы также касаются членов семьи кавалера ордена (жены, мужа и детей в возрасте до 18 лет);

первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и изделиями медицинского назначения, приобретенные по рецептам врача, доставка по его заключению лекарств на дом;

освобождение от оплаты услуг за оформление документов на право собственности на квартиру при ее приватизации;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, подсоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины;

внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;

предоставление указанным лицам ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время;

выплата жене (мужу) и детям в возрасте до 18 лет в случае смерти (гибели) единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти (гибели), в расчете на месяц на одно лицо.

