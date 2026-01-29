Орден За мужність – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм.

Орден За мужність має I, II та III ступені. Факти ICTV дізнавалися, на які пільги та виплати можуть розраховувати українці з орденом За мужність ІІІ ступеня.

Орден За мужність ІІІ ступеня: що це

Це відзнака, виготовлена з нейзильберу, що має форму хреста із широкими загостреними кінцями. Посередині — рівносторонній хрест, покритий білою емаллю, на якому розміщено круглий медальйон із зображенням малого Державного Герба України.

Зараз дивляться

Стрічка ордена III ступенів шовкова муарова синього кольору з поздовжніми смужками: широкими — жовтою посередині та двома синіми з боків, вузькими — малиновою та білою між ними та жовтою по краях.

Нагородження орденом може відбуватися посмертно. Присвоїти орден За мужність можуть лише указом президента України, відповідно, позбавити людину відзнаки може також лише президент у разі засудження кавалера за тяжкий злочин.

Найвищим ступенем відзнаки є I ступінь, а нагородження орденом За мужність провадиться послідовно, починаючи з III ступеня.

Виплати та пільги ордену За мужність ІІІ ступеня

Українці, нагороджені державними нагородами, мають певні пільги та привілеї.

Наприклад, за законом, військові, які отримали три ступені ордену За мужність, мають право на почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Відповідно до ст 16, розділу III закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, кавалери ордена За мужність мають щомісячні виплати грошової допомоги.

Повні кавалери ордена (які отримали всі три ступені) можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Тобто вони щомісяця отримуватимуть грошову виплату в розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, у 2026 році — 8 647 гривень.

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена За мужність усіх трьох ступенів.

Тобто у разі загибелі нагороджених орденами кошти отримуватимуть члени їхніх сімей.

Крім того, за словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, особа, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (тобто вона отримала всі три ступені), визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

– Повний перелік пільг, які надаються особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, закріплений у статті 16 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Адвокат виділяє кілька основних пільг, на які мають право повні кавалери ордену За мужність:

надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове безплатне особисте обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста госпіталізація та лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Ці пільги також стосуються членів сім’ї кавалера ордену (дружини, чоловіка та дітей віком до 18 років);

першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;

звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру під час її приватизації;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом міністрів України;

позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного та автомобільного транспорту;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на цьому підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування після ліквідації підприємства, установи чи організації;

надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.