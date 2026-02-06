Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. А пособие по беременности и родам — существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.

Какие декретные выплаты предусмотрены в Украине и когда они выплачиваются — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое дородовые выплаты и как их получить

В 2026 году выплаты будущие мамочки будут получать от Пенсионного фонда Украины (ранее их выплачивал Фонд социального страхования).

Сейчас смотрят

Пособие по беременности и родам, или его еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного Беременность и роды.

Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Пенсионного фонда Украины за весь период декретного отпуска.

— В Украине работающие женщины при выходе в отпуск по беременности и родам получают соответствующее пособие. Основанием для его назначения является листок нетрудоспособности (е-больничный), сформированный на основании медицинского заключения и открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете, — отмечают в ПФУ.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам в 2026 году может длиться:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Именно это количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск. Учитываются также праздничные и нерабочие дни, ежегодный отпуск и тому подобное.

Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;

женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;

неработающие женщины;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, которые не уплачивали страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Когда выплачиваются декретные

После открытия листок нетрудоспособности по беременности и родам передается работодателю.

Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ПФУ соответствующее заявление-расчет.

Документы для назначения пособия по беременности и родам рассматриваются не позднее чем на протяжении трех рабочих дней со дня их поступления (через 7 дней после открытия больничного).

Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования.

После того как работодатель получил средства от ПФУ, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Размер декретных выплат

Размер пособия по беременности и родам должен компенсировать 100% средней заработной платы женщины.

Кроме того, сумма декретных в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ.

— Порядок исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в том числе декретных выплат, осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 26.09.2001 № 1266 Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию (с изменениями), — отмечают в ПФУ.

А также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты.

Что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся поддержки семей с детьми. Теперь порядок получения государственных выплат стал проще, а суммы помощи значительно выше.

Назначение и выплата “детских” социальных пособий больше не зависит от органов соцзащиты, ведь эту функцию теперь выполняет Пенсионный фонд Украины. Такой переход упрощает процедуру оформления и сокращает бюрократические препятствия для родителей.

Для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного социального страхования, увеличили помощь во время беременности и родов. В 2026 году она составит 7 000 грн в месяц, и за полный срок отпуска по беременности и родам в 126 дней женщина сможет получить около 29 400 грн. Это значительно облегчает финансовую нагрузку для тех, кто не работает или не платит взносы.

Также выросло единовременное пособие при рождении ребенка. Теперь за рождение первого или каждого следующего ребенка семья получит 50 000 грн сразу, вместо прежних 41 280 грн, которые выплачивались частями в течение нескольких лет. Благодаря этому родители могут быстрее использовать средства на первоочередные нужды малыша.

Изменения делают государственную поддержку более доступной и реально помогают семьям с детьми покрыть расходы на период беременности и первые месяцы жизни ребенка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.