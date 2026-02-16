Статус дитини війни у 2026 році може отримати неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Порядок надання такого статусу регулюється постановою Кабміну №268 від 5 квітня 2017 року.

1 вересня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Перелік підстав для отримання статусу розширено. Тепер до нього належать:

поранення, контузія або каліцтво;

фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;

викрадення, незаконне утримання або перебування в полоні;

депортація чи примусове переміщення;

залучення до військових формувань;

загибель або зникнення одного чи обох батьків;

позбавлення батьківського піклування через воєнні дії чи збройні конфлікти.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. Водночас під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини.

Хто надає статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту

Раніше рішення щодо надання статусу ухвалювали виключно органи опіки за місцем проживання дитини.

Тепер його можна оформити також за місцем звернення чи виявлення – зокрема через місцеві органи влади та самоврядування.

Особи, уповноважені подавати документи для оформлення статусу

законний представник дитини:

сама дитина (з 14 років);

представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);

родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Перелік документів, які подаються для оформлення статусу

До служби у справах дітей подається заява про надання статусу, згода на обробку персональних даних і копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає або перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі – документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (за наявності);

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності);

витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

У 2026 році перелік необхідних документів розширено – це можуть бути медичні довідки, висновки експертиз, витяги з ЄРДР, судові рішення, документи про смерть чи зникнення батьків, підтвердження факту опіки, довідки соціальних служб тощо.

Скільки очікувати рішення

Термін розгляду рішення про надання або відмову в наданні статусу – 30 календарних днів. У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити в суді.

Подати заяву можна через систему Діти. Органи опіки отримуватимуть необхідні відомості з державних реєстрів автоматично.

