Каждый месяц украинцы должны не только оплачивать коммунальные услуги, но и своевременно передавать показатели счетчиков.

Сегодня передать показания за потребленный свет можно разными способами: с помощью СМС, звонка к поставщикам, через популярное банковское приложение Приват24 или разнообразные сервисы.

Факты ICTV узнавали, когда нужно передавать показатели счетчика за свет, как это сделать и что будет, если вовремя не отчитаться за потребленную электроэнергию.

Когда передавать показатели счетчика за свет — даты

Все потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР.

Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:

За два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число).

Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.

Ваш оператор системы расчета (ОСР) должен принять данные показателей со счетчика электроэнергии и учесть их при определении объема потребленного света за определенный календарный месяц.

В то же время ОСР имеет право осуществить контроль счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность показаний.

Что будет, если не передать показания за свет вовремя

Если по определенным причинам вы не передали показания счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (в соответствии с требованиями законодательства — Кодекса коммерческого учета электрической энергии).

То есть, если вы вовремя не передали показатели за свет, то в платежке вы увидите цифры не за потребленное вами электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления.

Соответственно, если не хотите переплачивать за свет, советуем вовремя передавать показания счетчиков!

Как передать показания счетчика электроэнергии

Сделать это можно несколькими способами:

в личном кабинете на сайте через ДТЭК, позвонив в колл-центр ОСР, написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger) ;

через ДТЭК, ; через компанию Yasno. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели;

с помощью Приват24.

