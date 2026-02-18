Когда и как передавать показания счетчика за свет 2026: даты
Каждый месяц украинцы должны не только оплачивать коммунальные услуги, но и своевременно передавать показатели счетчиков.
Сегодня передать показания за потребленный свет можно разными способами: с помощью СМС, звонка к поставщикам, через популярное банковское приложение Приват24 или разнообразные сервисы.
Факты ICTV узнавали, когда нужно передавать показатели счетчика за свет, как это сделать и что будет, если вовремя не отчитаться за потребленную электроэнергию.
Когда передавать показатели счетчика за свет — даты
Все потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР.
Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:
- За два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число).
Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.
Ваш оператор системы расчета (ОСР) должен принять данные показателей со счетчика электроэнергии и учесть их при определении объема потребленного света за определенный календарный месяц.
В то же время ОСР имеет право осуществить контроль счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность показаний.
Что будет, если не передать показания за свет вовремя
Если по определенным причинам вы не передали показания счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (в соответствии с требованиями законодательства — Кодекса коммерческого учета электрической энергии).
То есть, если вы вовремя не передали показатели за свет, то в платежке вы увидите цифры не за потребленное вами электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления.
Соответственно, если не хотите переплачивать за свет, советуем вовремя передавать показания счетчиков!
Как передать показания счетчика электроэнергии
Сделать это можно несколькими способами:
- в личном кабинете на сайте через ДТЭК, позвонив в колл-центр ОСР, написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger);
- через компанию Yasno. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели;
- с помощью Приват24.