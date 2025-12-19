Несмотря на то, что в Украине продолжают действовать графики отключения электроэнергии, большинство людей уже адаптировались к такому режиму и пытаются подстроить повседневную жизнь под часы подачи света.

Украинцы планируют домашние дела заранее, в частности включают стиральные машины, бойлеры и другую бытовую технику именно тогда, когда есть электроэнергия.

В то же время у многих возникает логичный вопрос: почему счетчик крутит во время отключений света и суммы в платежках за свет почти не уменьшаются, если электроснабжение подается по графикам.

Почему, когда свет выключают, счетчик все равно крутит — читайте в нашем материале.

Почему счетчик все равно считает во время отключений света

В ДТЭК объяснили, почему во время отключений света счетчик все равно крутит. Специалисты отметили, что во время вынужденных отключений электроэнергии общий объем ее потребления у украинцев часто не уменьшается, а лишь концентрируется в те часы, когда электроснабжение восстанавливают.

Причина этого заключается не в неисправностях или ошибках учета, а в особенностях использования электричества в условиях графиков. Люди не отказываются от электроприборов, а откладывают их использование до момента восстановления подачи тока.

Когда электроэнергия появляется, большинство потребителей одновременно включают необходимую технику — от бойлеров и стиральных машин до плит, микроволновок, обогревателей и зарядных устройств.

В результате нагрузка резко возрастает, а потребление фактически уплотняется в короткий период времени. Именно из-за такой концентрации использования электроэнергии итоговые месячные показатели часто почти не отличаются от периодов без отключений, что и создает ощущение непрерывной работы счетчика.

