Почему, когда свет выключают, счетчик все равно крутит: объяснение энергетиков
- Во время отключений электроэнергии потребление не исчезает, а концентрируется в часы подачи света.
- Массовое одновременное включение бытовой техники создает пиковую нагрузку на сеть.
- Из-за интенсивного использования электричества месячные показатели счетчика почти не уменьшаются.
Несмотря на то, что в Украине продолжают действовать графики отключения электроэнергии, большинство людей уже адаптировались к такому режиму и пытаются подстроить повседневную жизнь под часы подачи света.
Украинцы планируют домашние дела заранее, в частности включают стиральные машины, бойлеры и другую бытовую технику именно тогда, когда есть электроэнергия.
В то же время у многих возникает логичный вопрос: почему счетчик крутит во время отключений света и суммы в платежках за свет почти не уменьшаются, если электроснабжение подается по графикам.
Почему, когда свет выключают, счетчик все равно крутит — читайте в нашем материале.
Почему счетчик все равно считает во время отключений света
В ДТЭК объяснили, почему во время отключений света счетчик все равно крутит. Специалисты отметили, что во время вынужденных отключений электроэнергии общий объем ее потребления у украинцев часто не уменьшается, а лишь концентрируется в те часы, когда электроснабжение восстанавливают.
Причина этого заключается не в неисправностях или ошибках учета, а в особенностях использования электричества в условиях графиков. Люди не отказываются от электроприборов, а откладывают их использование до момента восстановления подачи тока.
Когда электроэнергия появляется, большинство потребителей одновременно включают необходимую технику — от бойлеров и стиральных машин до плит, микроволновок, обогревателей и зарядных устройств.
В результате нагрузка резко возрастает, а потребление фактически уплотняется в короткий период времени. Именно из-за такой концентрации использования электроэнергии итоговые месячные показатели часто почти не отличаются от периодов без отключений, что и создает ощущение непрерывной работы счетчика.